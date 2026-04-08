MADARIAGA: forzaron la ventana de una casa y se llevaron una campera

MADARIAGA





Una mujer denunció un robo en su vivienda, tras constatar que autores desconocidos ingresaron al domicilio mientras se encontraba ausente.





Según el relato radicado ante las autoridades, el hecho ocurrió el martes 7 de abril, cuando la damnificada se retiró de su casa de Zubiaurre al 900 alrededor del mediodía y, al regresar cerca de las 21:15, advirtió que la ventana frontal estaba abierta y con la cortina hacia el exterior.





Al ingresar, comprobó que la ventana de doble vidrio había sido dañada, con restos esparcidos en el piso, lo que evidenciaba un ingreso forzado. Sin embargo, no encontró la vivienda revuelta.





La mujer indicó que el único faltante fue una campera de pluma color azul, marca RAB, valuada en aproximadamente 200 dólares.





Además, señaló que no es la primera vez que sufre un hecho de estas características, aunque sí la primera vez que decide realizar la denuncia.





La causa quedó en manos de las autoridades, que investigan lo ocurrido para intentar identificar a los responsables.