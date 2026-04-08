Ni minimalismo ni industrial: la tendencia vintage para decorar con plantas y color en 2026

Atrás quedó el minimalismo frío y ordenado que marcó la última década. La decoración whimsical pisa fuerte en 2026 y propone una vuelta al disfrute, la emoción y la creatividad puertas adentro. En un mundo cada vez más estructurado, la casa se convierte en refugio y escenario de lo inesperado: colores vibrantes, formas orgánicas y objetos que parecen salidos de un cuento .

El whimsical tiene algo de memoria afectiva. Recupera esa lógica de la infancia donde mezclar colores, formas y objetos era sinónimo de diversión y libertad. No se trata de volver a ser chicos, sino de rescatar esa parte creativa que muchas veces queda tapada en la vida adulta.

En la práctica, esto se traduce en interiores llenos de lámparas con formas raras, muebles ondulados, textiles llamativos y piezas que sorprenden . Todo vale, siempre que tenga sentido para quien vive ahí.

Una de las grandes claves del whimsical es que no hay combinaciones prohibidas ni fórmulas cerradas. El estilo se arma desde la intuición y el deseo de romper la rutina. ¿Un florero en forma de cereza? ¿Una tetera con flores? ¿Un cepillo de baño convertido en objeto de diseño? Estos detalles funcionan como guiños de humor y rompen la rigidez de los ambientes tradicionales .

La tendencia dialoga con el maximalismo y el dopamine deco , pero con una diferencia: acá no se trata de saturar, sino de emocionar . Es una reacción a la homogeneidad de los espacios pensados solo para las redes y a la estética “sin vida” que impuso lo digital. Los expertos coinciden: los interiores de 2026 buscan ser más cálidos, expresivos y personales , priorizando la experiencia cotidiana por sobre la imagen.

Adoptar esta tendencia no significa tirar todo y empezar de cero. Su encanto está en lo accesible y lo progresivo. Algunas claves para animarse:

La idea no es llenar la casa de estímulos, sino elegir con intención aquello que despierte una sonrisa, un recuerdo o una sensación.

El whimsical no es solo una cuestión estética. Es una forma de habitar y de buscar bienestar en tiempos donde el hogar vuelve a ser central. La decoración deja de ser superficial para convertirse en una herramienta emocional . Rodearse de objetos que conecten con la alegría, la imaginación o la nostalgia puede ser, también, una forma de cuidarse.

Fuente: TN