Madariaga: el municipio reparará calles dañadas por la obra de cloacas en el barrio Belgrano

MADARIAGA









El intendente de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro, recorrió calles del barrio Belgrano junto al secretario de Mantenimiento, Blas Guevara, y confirmó que el municipio intervendrá para reparar los sectores más afectados por la obra de cloacas.





Durante la recorrida, las autoridades informaron a los vecinos que en los próximos días se iniciarán trabajos de nivelación, rastreo y aconchillado en arterias como Suiza, continuación Alem, Venezuela y República Dominicana, donde el deterioro del suelo generó complicaciones en la circulación.





Desde el Ejecutivo señalaron que, pese a los reiterados reclamos realizados a la empresa constructora y a los organismos provinciales encargados del control, hasta el momento no hubo respuestas concretas para solucionar el estado de las calles. Ante esta situación, el municipio decidió asumir directamente las tareas de reparación para dar una respuesta inmediata a los vecinos.





La intervención se da en el marco de una obra de gran envergadura que, una vez finalizada, permitirá mejorar significativamente la calidad de vida de más de 12.000 habitantes, a través de la conexión a la red cloacal y a la futura planta depuradora de la ciudad .





Desde el gobierno local remarcaron que, si bien las molestias actuales son consecuencia de una obra en ejecución, el objetivo es avanzar en soluciones estructurales que impacten de manera positiva en el saneamiento y desarrollo urbano de la comunidad.