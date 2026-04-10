ATE anunció un paro nacional con movilización el 21 de abril en reclamo de paritarias: “Si no hay plata, no habrá paz social”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización para el próximo 21 de abril en reclamo por la reapertura de paritarias y en medio de un fuerte conflicto con el gobierno de Javier Milei por la situación salarial del sector público.

"Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", disparó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

A través de un mensaje en su perfil de la red social X , Aguiar planteó que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Según indicaron desde el sindicato, la medida de fuerza también será para "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal".

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE DEFINIÓ PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN PARA EL 21 POR LA REAPERTURA DE PARITARIAS!! SI NO HAY PLATA, NO HABRÁ PAZ SOCIAL!! El Gobierno sigue DESTROZANDO LOS SALARIOS y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder… pic.twitter.com/IYX0uU0pbD

Además, Aguiar destacó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y advirtió: "Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad".

"Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más", arremetió.

En ese marco, Aguiar aprovechó la oportunidad para referirse a la polémica que generó el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, a quienes se les otorgaron el equivalente de hasta US$ 350.000.

"Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios ", sentenció el secretario general de ATE Nacional.

La medida de fuerza fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal", indicaron.

En paralelo a la convocatoria del paro, ATE también resolvió acompañar la movilización de trabajadores de la fábrica FATE a la Plaza de Mayo , prevista para el martes 14 de abril.

" Hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados . Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo", puntualizó Aguiar en un comunicado.

Según ATE, el periodo paritario vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 para la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. "El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso", indicaron.

De esta forma, el gremio afirmó que los estatales "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei".

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que "cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei".

"Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado", sentenciaron.

Fuente: Clarín