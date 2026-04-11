MADARIAGA: Denunció que le cobraron dos veces la compra de una pileta y reclama la restitución de uno de los pagos

MADARIAGA





Una vecina de General Madariaga denunció haber sido víctima de un presunto doble cobro tras la compra de una pileta, situación por la que aún no obtuvo respuesta pese a reiterados reclamos.





Según consta en la denuncia, la mujer adquirió el 19 de diciembre de 2025 una pileta tipo pelopincho modelo en un comercio local. El pago se realizó con tarjeta de crédito a través de la billetera virtual Mercado Pago, por un monto de $223.000.





La denunciante señaló que durante la operación el cajero pasó la tarjeta en dos oportunidades por el posnet, situación que le llamó la atención en ese momento. Más tarde, al revisar la aplicación, comprobó que el importe había sido debitado dos veces.





Ante esto, se presentó en el comercio donde fue atendida por el empleado, quien le indicó que se trataba de un problema de la billetera virtual y que debía gestionar el reclamo directamente con la empresa. No obstante, se generó un ticket de anulación por uno de los cobros, con la promesa de que el dinero sería reintegrado en un plazo aproximado de 15 días.





Sin embargo, pasado ese tiempo, la devolución no se concretó. La mujer volvió a concurrir al local, donde le reiteraron que debía continuar el reclamo con la plataforma de pagos. Desde allí, en tanto, le informaron que el proceso podría demorar hasta 45 días, plazo que también se cumplió sin resolución favorable.





La damnificada indicó que realizó múltiples gestiones a través de la aplicación y que incluso envió una carta documento con asesoramiento legal, además de presentar el caso ante la oficina de Defensa del Consumidor local. Pese a ello, hasta el momento no logró recuperar el dinero.





Finalmente, decidió radicar la denuncia al considerar que fue perjudicada económicamente, aportando como prueba la factura de compra, capturas de pantalla donde constan los dos débitos y la documentación de los reclamos realizados. La causa quedó ahora sujeta a investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.