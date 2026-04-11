PINAMAR: Histórico fallo contra quienes corrían picadas en La Frontera

En un fallo destinado a sentar un precedente sobre la seguridad vial en la costa, la justicia dictó sentencia contra conductores que participaban en competencias ilegales en la zona de "La Frontera". Los operativos incluyeron el secuestro de vehículos de alta gama y cuatriciclos.
PINAMAR (Especial).– La justicia bonaerense ha dado un paso decisivo para frenar una de las prácticas más peligrosas y recurrentes de la temporada estival en la Costa Atlántica: las carreras clandestinas en los médanos. En una reciente resolución, se confirmó la condena de varios conductores que fueron interceptados en plena competencia en el área de dunas del norte de Pinamar.
Así se dictó veredicto condenatorio contra Ariel Jesús De Haro y Lautaro Lanestosa
Cronología de los hechos en "La Frontera"
De acuerdo a la instrucción penal preparatoria, el incidente tuvo lugar el 31 de enero de 2025, aproximadamente a las 18:30 horas
El personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), afectado al Operativo de Sol a Sol, detectó mediante tareas de inteligencia encubierta a dos camionetas alineadas en paralelo y preparadas para la largada
Una Volkswagen Amarok, conducida por Lautaro Lanestosa
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Una Volkswagen Amarok Highline, al mando de Ariel Jesús De Haro
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Los oficiales visualizaron y grabaron el momento en que ambos rodados arrancaron a toda velocidad en línea recta, realizando una competencia técnica denominada "picada"
Fundamentos del fallo y evidencia
Para arribar a la condena, el Magistrado evaluó evidencias contundentes como actas policiales, inspecciones oculares y planimetría que confirmaron que el sitio es de libre acceso para el turismo y carecía de cartelería que autorizara tales actividades
En sus fundamentos, el Dr. Gasquet destacó que se trató de un delito doloso
Las penas impuestas
Al no presentarse eximentes ni agravantes, el Juez resolvió aplicar las siguientes sanciones para ambos condenados
Pena de seis meses de prisión de ejecución condicional
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Inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de un año
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Obligación de fijar residencia y someterse a los principios de proporcionalidad para disuadir la comisión de nuevos delitos
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El Juez consideró inconveniente aplicar una sanción de cumplimiento efectivo dado que los encausados no presentan antecedentes penales previos
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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