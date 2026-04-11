PINAMAR: Histórico fallo contra quienes corrían picadas en La Frontera

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En un fallo destinado a sentar un precedente sobre la seguridad vial en la costa, la justicia dictó sentencia contra conductores que participaban en competencias ilegales en la zona de "La Frontera". Los operativos incluyeron el secuestro de vehículos de alta gama y cuatriciclos.





PINAMAR (Especial).– La justicia bonaerense ha dado un paso decisivo para frenar una de las prácticas más peligrosas y recurrentes de la temporada estival en la Costa Atlántica: las carreras clandestinas en los médanos. En una reciente resolución, se confirmó la condena de varios conductores que fueron interceptados en plena competencia en el área de dunas del norte de Pinamar.





Así se dictó veredicto condenatorio contra Ariel Jesús De Haro y Lautaro Lanestosa . Ambos fueron hallados autores penalmente responsables del delito de prueba ilegal de velocidad con vehículo con motor, tras un acuerdo de Juicio Abreviado ratificado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal .





Cronología de los hechos en "La Frontera"





De acuerdo a la instrucción penal preparatoria, el incidente tuvo lugar el 31 de enero de 2025, aproximadamente a las 18:30 horas . El escenario fue el sector de médanos denominado "La Frontera", específicamente en la zona de playa conocida como "La Olla", en la localidad de Pinamar .





El personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), afectado al Operativo de Sol a Sol, detectó mediante tareas de inteligencia encubierta a dos camionetas alineadas en paralelo y preparadas para la largada :





Una Volkswagen Amarok , conducida por Lautaro Lanestosa .

Una Volkswagen Amarok Highline, al mando de Ariel Jesús De Haro .





Los oficiales visualizaron y grabaron el momento en que ambos rodados arrancaron a toda velocidad en línea recta, realizando una competencia técnica denominada "picada" . Esta acción se ejecutó sin autorización de autoridad competente y creó una situación de peligro real para los transeúntes que se encontraban a pocos metros del lugar . Cerca de las 19:00 horas, ambos sujetos fueron interceptados en el sector de egreso y aprehendidos, procediéndose además a la incautación de los vehículos.





Fundamentos del fallo y evidencia

Para arribar a la condena, el Magistrado evaluó evidencias contundentes como actas policiales, inspecciones oculares y planimetría que confirmaron que el sitio es de libre acceso para el turismo y carecía de cartelería que autorizara tales actividades .





En sus fundamentos, el Dr. Gasquet destacó que se trató de un delito doloso . Los imputados tenían pleno conocimiento de que participaban en una prueba no autorizada, representándose la posibilidad de generar un riesgo común en un terreno dificultoso donde la capacidad de frenado y maniobra se ve significativamente reducida .

Las penas impuestas

Al no presentarse eximentes ni agravantes, el Juez resolvió aplicar las siguientes sanciones para ambos condenados :





Pena de seis meses de prisión de ejecución condicional .





Inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de un año .





Obligación de fijar residencia y someterse a los principios de proporcionalidad para disuadir la comisión de nuevos delitos .





El Juez consideró inconveniente aplicar una sanción de cumplimiento efectivo dado que los encausados no presentan antecedentes penales previos . Con esta resolución, la justicia busca desalentar conductas temerarias que pongan en jaque la integridad de quienes concurren a disfrutar de los espacios públicos en la costa .