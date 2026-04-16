MADARIAGA: Atacó con un martillo a su vecino y le pegó con uno de los oídos

MADARIAGA





Un grave hecho de violencia se registró en la zona calle 24 entre 117 y 119, donde un hombre fue atacado por su vecino con un martillo en medio de una discusión.





La víctima de 38 años, denunció que el agresor, tiene 29 años, se presentó en su vivienda y comenzó una discusión que rápidamente escaló en violencia.





Según el relato, en medio del conflicto el agresor tomó un martillo y lo golpeó, impactando en el oído izquierdo, la mano derecha y también en la zona del rostro, lo que le provocó lesiones que requirieron atención médica.





El informe extendido por la profesional interviniente indicó que el hombre presentaba un golpe en el oído izquierdo y debía ser derivado a una interconsulta con otorrinolaringología para una evaluación más profunda.





Tras el hecho, la víctima solicitó una medida cautelar para resguardar su integridad, mientras que la causa fue caratulada como “lesiones” y quedó en manos de la UFID N° 8, que ahora investiga lo sucedido.