MADARIAGA: “Le ofrecieron renovar la credencial de PAMI y le sacaron un préstamo de $900 mil”

MADARIAGA





Una nueva maniobra de fraude volvió a encender la alarma en Madariaga, donde una jubilada fue víctima de una estafa telefónica que terminó con la extracción de un importante monto de dinero de su cuenta bancaria.





La víctima, una mujer de 67 años, denunció que el pasado 9 de abril por la tarde recibió un llamado en el que le ofrecían gestionar una supuesta renovación de su credencial de PAMI. Durante la comunicación, los interlocutores le solicitaron datos personales y el envío de imágenes de su documentación, a lo que accedió confiando en la veracidad del trámite.





Sin embargo, horas más tarde advirtió que desde su cuenta bancaria habían gestionado un préstamo por 900 mil pesos, dinero que fue retirado sin su autorización.





La causa fue caratulada como “defraudación” y quedó en manos de la UFID N° 8, mientras la damnificada realizó la denuncia correspondiente para presentarla ante la entidad bancaria y avanzar con el reclamo.





Este tipo de estafas no es nuevo en la ciudad ni en la región. En los últimos meses se han registrado casos similares donde delincuentes se hacen pasar por representantes de organismos oficiales o entidades de salud para obtener datos sensibles de las víctimas, principalmente adultos mayores, y luego operar sobre sus cuentas bancarias o billeteras virtuales.





Desde las autoridades reiteran la importancia de no brindar información personal, claves o imágenes de documentación ante llamados telefónicos o mensajes no verificados, y recomiendan cortar la comunicación y denunciar de inmediato ante cualquier sospecha.