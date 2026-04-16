Carlos Mahiques buscó despegarse del escándalo de la AFA y dio otro paso para seguir como camarista

Pese a las presiones y acusaciones del kirchnerismo, el juez Carlos “Coco” Mahiques defendió este jueves en el Senado, en el marco de una audiencia pública, su pliego para continuar 5 años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , cumplirá en noviembre 75 años, la edad límite para ejercer la magistratura, y con apoyo del Gobierno consiguió que el oficialismo y los aliados firmen dictamen de mayoría con más de 12 avales, sólo faltaban las firmas de Flavia Royón y Sandra Mendoza, quienes acompañarían.

El peronismo no presentó un despacho de rechazo porque mantiene su negativa a integrar la comisión porque Patricia Bullrich , jefa de La Libertad Avanza, en acuerdo con los aliados, le reservó tres lugar en la comisión de Acuerdos, que encabeza el oficialista Juan Carlos Pagotto.

La intención del Gobierno es que el pliego de Mahiques se trate en una sesión que se convocará para el 29 de abril , en la que se debatirán también los proyectos que endurecen las penas por falsas denuncias y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

En la audiencia de este jueves, los K apoyaron su rechazo al pliego del magistrado en la impugnación impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que en una presentación conjunta interpretaron que este nuevo nombramiento es "inconstitucional" .

En rigor, Mahiques no fue designado como camarista mediante el procedimiento previsto por la Constitución con un concurso ante el Consejo de la Magistratura, propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. Llegó al cargo por un traslado dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, desde la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad al fuero federal sin haber concursado.

La camporista Anabel Fernández Sagasti tomó esa impugnación y cuestionó el intento de otorgarle un nuevo nombramiento basándose en el fallo de la Corte Suprema sobre el caso del traslado del juez Pablo Bertuzzi. En aquella acordada, el máximo tribunal consideró que estos traslados no tenían carácter de permanente sino que eran provisorios instando al Consejo de la Magistratura a iniciar los concursos para cubrir las vacantes, algo que no se cumplió.

Mahiques defendió su pase o "reasignación funcional" a la Cámara Federal explicando que en ese momento regía la jurisprudencia de que "los traslados son un elemento necesario, ortodoxo y compatible con la condición constitucional". Además, el magistrado explicó que su designación "fue anterior al fallo de la Corte".

Por su parte, Martín Soria, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, también cargó contra su nominación al asegurar que su traslado fue dispuesto "a dedo por el presidente Mauricio Macri" con la intención de "colonizar la justicia".

El jefe del radicalismo, Eduardo "Peteco" Vischi , salió a cruzar al kirchnerismo acusándolo de querer "atropellar" a la justicia para defender a Cristina Kirchner. "Cada momento que se puede se aprovecha para denostar a la Justicia", remató el correntino.

La audiencia se tensó cuando Fernández Sagasti consultó al camarista sobre las actividades laborales de sus hijos, lo que provocó la reacción de Patricia Bullrich , jefa del oficialismo, quien bloqueó la ofensiva K al sostener que era "una pregunta improcedente" .

Pero el magistrado respondió y precisó las actividades de sus hijos, dos de los cuales están vinculados a la Justicia. Juan Bautista como ministro nacional e Ignacio como juez en la Ciudad, aunque a Esteban , quien fue recientemente designado como jefe de asesores del Ministerio de Justicia, lo mencionó como diplomático.

Aunque lo que más tensó la reunión fue la pregunta de Fernández Sagasti sobre el caso de Lago Escondido, que investigó un viaje de jueces, ex funcionarios y directivos del Grupo Clarín a la estancia de Joe Lewis, causa que el juez federal Sebastián Ramos anuló con contundentes pruebas al comprobarse que fue una vasta maniobra de espionaje ilegal .

En ese instante, el radical Maximiliano Abad salió a cruzar a los K y reclamó "no subjetivizar políticamente" el pedido de Mahiques para un nuevo nombramiento.

No obstante, el magistrado no sólo recordó que fue sobreseído junto a sus colegas y al resto de las personas que fueron involucradas sino que, además, explicó que el Consejo de la Magistratura determinó que "no hubo ninguna falta disciplinaria, ni ética" por ese viaje.

Además, Mahiques aseguró no conocer al empresario Joe Lewis, propietario de la estancia, y aclaró que ninguna empresa le pagó el viaje, ni la estadía.

En otro pasaje de la audiencia, el kirchnerista Mariano Recalde consultó a Mahiques sobre si festejó su cumpleaños en la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. "No voy a comentar trascendidos periodísticos", dijo el juez, quien aclaró seguidamente que "lo que se dice no sucedió" .

Vale recordar que Mahiques renunció a integrar la sala que debe resolver dónde continuará la investigación por la mansión de Pilar luego de que trascendiera que habría celebrado una fiesta en ese lugar.

La audiencia comenzó con un reclamo reiterado del peronismo por el reparto de los lugares en las comisiones del Senado tratando de involucrar al juez que había ido a defender su pliego. "Nadie le dijo que está viniendo a una comisión donde la oposición no es parte", le advirtió la cristinista Juliana Di Tullio .

Incluso, la senadora advirtió que su nombramiento se da "una situación antirreglamentaria y absolutamente ilegal y pasible de nulidad"

El correntino Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal), uno de los aliados del oficialismo, salió a responderle a Di Tullio al advertir que el reglamento establece que la distribución de las plazas en las comisiones se hará "en lo posible" en forma que los sectores políticos estén representados en proporción a las bancas que ocupan.

La cristinista lo acusó a Espínola de hacer "una interpretación parcial" del reglamento. Aunque Bullrich también intervino en la discusión al plantear que el argumento de Di Tullio "es falaz porque hay tres vacantes de la comisión que no han llenado" y señaló que el resto de los senadores no son parte del oficialismo.

" La amenaza que le están haciendo al juez Mahiques es inadmisible . Esta es una comisión absolutamente legal. No integraron los lugares que tienen y se quejan", retrucó la jefa del oficialismo, a lo que Di Tullio contestó: "Vos inventas el reglamento según te conviene, no es una amenaza, te robaste los integrantes de la oposición".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín