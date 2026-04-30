Los senadores del bloque Convicción Federal proponen una ley que garantice salas de periodistas en los tres poderes del Estado

Uno de los bloques del Senado impulsa un proyecto de ley en respuesta al cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada que dispuso el gobierno de Javier Milei. Lo llevan adelante los tres integrantes de Convicción Federal , que propone reglamentar salas de prensa en los tres poderes del Estado.

"Impulsamos una ley en el Senado que obligue a garantizar ámbitos de trabajo para periodistas con salas en los tres poderes del Estado. Cerrar espacios a la prensa es una señal política grave e inaceptable si queremos una democracia plena en Argentina", anunciaron desde el bloque que conforman Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

"El poder de turno no debe controlar, condicionar y disciplinar quién accede si el profesional reúne los requisitos válidos para la tarea periodística. No lo vamos a naturalizar. El acceso a la información no es concesión, es un derecho de todos", añadieron en un comunicado.

El proyecto llega una semana después de que el Gobierno de Milei les prohibiera a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada . Alegó que es una medida "preventiva por el espionaje ilegal", en protesta por un reportaje que difundió un canal de televisión y qu e fue denunciado por Casa Militar.

"Restringir, elegir quién entra y quién no, es otra forma de censura. Proponemos reglas firmes: espacios permanentes, condiciones reales y garantías efectivas para el ejercicio del periodismo en Casa Rosada, el Congreso y la Corte", siguieron desde el bloque Convicción Federal.

Y concluyeron: "Cerrar una sala de periodistas es avasallar la libertad de expresión y los valores de la República. La democracia no se negocia, ¡se defiende!".

La propuesta señala la necesidad de establecer por ley la existencia de salas de periodistas permanentes en Casa Rosada, Congreso y la Corte. "No virtuales, no provisorias. Por ley", detalla el anuncio.

Justo después de que el Gobierno cerrara la sala en la Rosada, Carolina Moises había apuntado que el Ejecutivo "sigue cruzando líneas y poniendo en peligro a la Democracia".

"La democracia se debilita restringiendo el acceso a la información, y limitando la presencia profesional en nuestras instituciones. Esta escalada de censura es un grave retroceso en la cultura democrática de la Argentina. Sin prensa libre, no hay República", manifestó Moisés.

Fuente: Clarín