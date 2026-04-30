El Congreso se hace eco del conflicto con la prensa: una senadora impulsa una ley para garantizar salas de prensa en los tres poderes del Estado

La senadora jujeña Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó junto a sus compañeros de la bancada Convicción Federal un proyecto para garantizar por ley la creación y permanencia de las salas de prensa institucionales permanentes en los tres poderes del Estado: la Casa de Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema.

El texto se presentó en medio del conflicto abierto en la Casa Rosada, donde la sala de periodistas acreditados permanece cerrada, y tras reiterados insultos del propio Presidente Javier Milei y funcionarios hacia periodistas.

La iniciativa propone incorporar a la Ley 27.275 que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial cuenten con espacios físicos específicos, en sus sedes principales, destinados al trabajo de periodistas acreditados.

A su vez, plantea que esas salas de prensa deben funcionar de manera permanente y que no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas.

También prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones,. garantizando que cualquier restricción sea individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial.

"No puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas. Las Salas de Prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno", señaló Moisés y agregó: “No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin Salas de Periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible ”.

Sin aval del presidente de la comisión de Libertad de Expresión en Diputados, el libertario Guillermo Montenegro, sus vices el peronista Nicolás Trotta y Lourdes Arrieta (Unidos) convocaron a una reunión informal de la comisión a la que citaron a entidades, medios y periodistas.

"Crece la agresión contra el periodismo y el oficialismo no solo no convoca a la Comisión, sino que tampoco da respuestas institucionales frente a este escenario. La censura no es solo prohibir: también es amedrentar y condicionar el ejercicio del periodismo. Este Congreso no puede hacerse el distraído”, lanzó Trotta en el arranque.

No estuvieron presentes los legisladores de la LLA, pero tampoco del PRO ni de la UCR. La ex diputada PRO, Silvana Giudici, tuiteó: "La sala de periodistas no debe cerrarse. LO REPITO (Por si algunos no me leyeron antes). Lamento que usen políticamente a los trabajadores de prensa y se los convoque hoy a una reunión blue en el Congreso encabezada por ex funcionarios de Cristina Kirchner y varios diputados que avalaron la censura, la ley de medios y los aprietes de la Afip de su gobierno en absoluto silencio".

Entre los invitados que asistieron al encuentro estuvieron Paula Moreno de FOPEA, quien advirtió que las agresiones contra la prensa están en niveles récord. También participaron la histórica cronista de la Rosada, Liliana Franco (Ámbito Financiero), Silvia Mercado (Radio JAI), Mónica Gutiérrez (Infobae), Natasha Niebieskikwiat y Silvia Naishtat (Clarín), Nora Veiras (Página/12), Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino), Fabián Waldman (La Patriada) y Jonathan Heguier (El Destape).

"Es lamentablemente que hayan pasado dos años sin que se pusiera freno al brutal avasallamiento que desde el poder se baja a los periodistas", afirmó Mónica Gutiérrez.

"Si el Presidente está disconforme puede demandar ante la justicia a nivel personal y de medios, pero utilizar la más alta investidura de un país, que es ser presidente para decir en todo púlpito que se sube que el 95 % está constituido por basuras humanas ya es un tema institucional. No se puede tolerar", señaló Liliana Franco.

"Me parece inédito, grave, serio pero esto tiene que servir de ejemplo para muchas otras cosas que están pasando. Hoy no hay ningún tipo de funcionamiento de comunicación en el área de política exterior. No podemos saber si el Gobierno está defendiendo a los argentinos detenidos, justa o injustamente, en el exterior", apuntó Niebieskikwiat.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín