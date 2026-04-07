Los piqueteros anuncian cortes en los accesos a la Ciudad y en puntos de todo el país para pedir que no anulen un plan

Las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha prevén protestar este martes con cortes de calles y ollas populares en casi medio centenar de puntos en todo el país, que incluirán piquetes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional intentará impedir con la aplicación del protocolo antipiquetes , mecanismo que la semana pasada avaló un fallo judicial. Los manifestantes reclamarán que no se elimine el plan social Volver al trabajo (VAT).

Los organizadores de la protesta pretenden concretar seis cortes en accesos a la Ciudad a partir de las 10. Son parte de la segunda etapa de un cronograma de protestas contra la eliminación del plan Volver al Trabajo que activaron hace una semana, con asambleas en cabeceras ferroviarias y una protesta frente al barrio privado Indio Cua, de Exaltación de la Cruz , donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tiene una de sus propiedades bajo investigación judicial.

El Ministerio de Seguridad nacional no prevé diagramar operativos especiales de las fuerzas federales en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para esta marcha puntual, en la que aplicará el protocolo antipiquetes, que la semana pasada revalidó la Justicia, luego de un previo fallo en contra de su utilización. “Como siempre, se va a trabajar para no permitir cortes ni piquetes, y hacer cumplir el protocolo, que fue respaldado la semana pasada nuevamente por la Justicia”, anticipó a LA NACION una fuente de la cartera de Alejandra Monteoliva . Tampoco prepara un despliegue especial de seguridad la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber este diario.

La semana pasada, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró válida la resolución 943/2023, que establece el protocolo antipiquetes. A fines del año pasado, el juez Martín Cormick la había anulado, al hacer lugar a una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Había considerado que el protocolo tiene vicios en su conformación legal.

Además de los piquetes que intentarán activar en los ingresos a la Ciudad, los manifestantes (de agrupaciones como el Movimiento Evita, el Polo Obrero y Libres del Sur, entre otras agrupaciones) buscarán protestar en ciudades como Mar del Plata , Bahía Blanca, San Nicolás , Pergamino y, Rosario , y en puntos clave de provincias como Santa Cruz, Río Negro, Formosa, San Juan, Misiones, Córdoba , Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Chaco , Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Tucumán , Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y San Luis .

La consigna central de la convocatoria piquetera es “No al cierre del ‘Volver al Trabajo’ . Trabajo sin salario es esclavitud” . El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin de ese programa social y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan ex-Potenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000 . El VAT se dejará de pagar a partir de este mes, por lo que el Ministerio de Capital Humano engrosará su presupuesto disponible.

7 DE ABRIL PLAN DE LUCHA PIQUETERO, más de 70 organizaciones convocamos contra el cierre del "Potenciar Trabajo" No a los 950.000 mil despidos en todo el País. TRABAJO SIN SALARIO ES EXCLAVITUD ! pic.twitter.com/C8MLLlD9GE

Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el ex-Potenciar Trabajo , que se ancló en $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad. Se cobra a cambio de tareas laborales en barrios, unidades autogestionadas, terminalidad educativa o prácticas formativas, entre otras.

Fuente: La Nación