Los kelpers le respondieron a Trump por la polémica sobre la posible quita del apoyo de EE.UU al Reino Unido por Malvinas

En medio de la polémica que se desató en Washington por las versiones que dan cuenta de que Donald Trump evalúa quitarle el apoyo a Gran Bretaña por las Islas Malvinas en favor de Argentina, como represalia a la falta de apoyo a la guerra con Irán, los kelpers salieron al cruce del presidente estadounidense y volvieron a poner el foco en la autodeterminación como su derecho para ser parte del Reino Unido .

“La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”, sostuvo un portavoz local.

En este sentido, insistió que esa posición se vio reflejada en el referéndum que se hizo en 2013. "Referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”, remarcó.

Y fue todavía más allá: " Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación".

Los medios ingleses más importantes reflejaron esas declaraciones, horas después de que se instalara la polémica por un correo interno filtrado del Pentágono que daba cuenta de posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no acompañaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

En ese mail el Departamento de Defensa estadounidense plantea la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas, como las islas Malvinas, y que también podría afectar a las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla (ciudades españolas al norte de África).

Poco tardó el Reino Unido en responder a esas versiones señalando que la soberanía británica sobre las islas Malvinas "no está en cuestión" . Fue Dave Pares, portavoz del primer ministro británico, quien también afirmó que "el tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión".

Al igual que los isleños, el portavoz británico recordó que que " las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar".

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en el momento de mayor tensión después de que Starmer señalara en numerosas ocasiones que no piensa "dejarse arrastrar a la guerra" contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a "propósitos defensivos".

En ese marco el rey Carlos III de Inglaterra comenzará el lunes su visita a Washington, que incluirá una reunión con Trump en la Casa Blanca.

Más allá del escándalo diplomático que desató la filtración de ese correo, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas “sigue siendo de neutralidad constante”, señaló este viernes a Clarín el Departamento de Estado .

E Pentágono dijo que ellos suministran al presidente Donald Trump “opciones creíbles” para presionar a sus aliados de la OTAN que no ayuden a Estados Unidos.

Ante una consulta de Clarín sobre un posible cambio de estrategia estadounidense sobre Malvinas, un portavoz del Departamento de Estado señaló: “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante”.

Y agregó: “Reconocemos que existen reclamos contradictorios de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido de las islas, pero no tomamos posición respecto a la soberanía”.

Clarín también consultó al Pentágono sobre la información suministrada por Reuters y la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, no llegó a desmentir el contenido del mail y se limitó a contestar: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.

Fuente: Clarín