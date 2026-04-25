Tras la dura crítica de Villarruel a Ajmechet por Malvinas, la diputada salió a cruzarla: “Es una traidora que está en contra de su gobierno”

Luego que la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como "una vergüenza" a Sabrina Ajmechet por antiguos dichos sobre la soberanía de las Islas Malvinas, la diputada de La Libertad Avanza respondió con dureza en redes. En ese marco, acusó a la titular del Senado de ser "una traidora" y de estar "en contra de su propio gobierno".

El duro cruce se originó cuando Villarruel se refirió a un posteo de Ajmechet, que a fines de 2025 saltó de las filas legislativas del PRO a las del oficialismo. En 2012, la ahora diputada libertaria tuiteó: "Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas".

La opinión de la vicepresidenta se dio en el marco de una serie de intercambios con usuarios en X y escaló cuando uno de ellos volvió a traer a colación aquella publicación de 2012. A partir de esa mención, la titular del Senado respondió sin matices y con dureza: "Ajmechet es una vergüenza".

En una extensa publicación, la diputada libertaria arremetió: "Es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista . Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno ".

Y retrucó: "Eso es lo vergonzoso, @VickyVillarruel, ser una traidora es vergonzoso . Trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno -del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte- fracase, es una vergüenza".

Al responder directamente a los cuestionamientos en su contra, Ajmechet argumentó: " Todo lo que tienen ustedes para decir de mí son unos tuits de 10 años antes de hacer política, sacados maliciosamente de contexto. Y luego todos los fakes lamentables y mentirosos que armaron, porque les molesta las causas que defiendo ".

Es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista. Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno. Eso es lo vergonzoso, @VickyVillarruel , ser una traidora es vergonzoso. Trabajar desde que…

"Hace casi 5 años que soy diputada, no pudieron encontrar jamás en mi vida política un solo hecho o una sola declaración en contra de la causa Malvinas. Iniciaron denuncias penales en mi contra, tres veces, acusándome de traición a la patria. Si ninguna prosperó es justamente porque soy una persona que ama la Argentina y lo demuestro cada día", subrayó.

En un tono áspero, la diputada acusó a sus críticos de haber "caído bajísimo" al intentar instalar que le faltó el respeto a los veteranos de Malvinas. " Sólo tengo reconocimiento frente a quienes lo dieron todo por su patria" , remarcó en defensa de su postura.

"El chauvinismo kirchnerista y de la derecha rancia y su utilización política partidaria de una causa que es de todos los argentinos es lo que a mí siempre me pareció mal. Por supuesto que mis tuits fueron equivocados, ya lo dije. Pero no son una traición, como sí lo son tus acciones @VickyVillarruel", retrucó.

En esa línea, la diputada afirmó que el actual contexto internacional abre una ventana de oportunidad para la Argentina y defendió la estrategia exterior del Gobierno. "Vivimos ahora tiempos importantes, en los que la posición geopolítica del gobierno nos está abriendo conversaciones y posibilidades inéditas y extraordinarias", enfatizó.

Asimismo, destacó el hecho de que "es el acercamiento a Estados Unidos y a Israel y la alineación en los valores Occidentales lo que nos puede acercar a la recuperación de las islas, es el trabajo de presidente Milei y del canciller (Pablo) Quirno".

A modo de cierre, Ajmechet respondió a las críticas personales y cuestionamientos a su identidad, al señalar que no le afectan los ataques . "Díganme antipatria, anti argentina. Díganme que me vuelva a mi país, refiriéndose a Israel. Digan lo que quieran porque lo único importante es que soy una Argentina judía", expresó.

Al cruce de chicanas que desató por la soberanía de Malvinas, luego que agencia de noticias Reuters informó que Donald Trump evalúa retirar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas , la que se sumó fue la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien mantiene un enfrentamiento público con la vicepresidenta.

"Que te hayan denunciado falsamente 3 veces por lo mismo deja al descubierto que lo que les molesta de vos es que sos judía. Para mí está clarísimo", sentenció Lemoine a través de su cuenta de X.

Que te hayan denunciado falsamente 3 veces por lo mismo deja al descubierto que lo que les molesta de vos es que sos judía. Para mí está clarísimo. https://t.co/nme7ywHm88

Fuente: Clarín