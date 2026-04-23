Los gastos de Adorni: pagó U$S 8.900 en efectivo por el hotel de Aruba y el fiscal investiga más viajes a Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro

El fiscal federal Gerardo Pollicita continúa incorporando información sobre los 17 viajes al exterior que realizó Manuel Adorni junto a su familia. Como contó Clarín en su momento, el jefe de Gabinete viajó a Aruba y solo por los pasajes aéreos pagó US$ 5.800 en efectivo. Ahora se suma que para ese viaje destinó también en efectivo US$ 8.900 para pagar el hotel. En paralelo, el fiscal puso la lupa en otros viaje de Adorni a Punta Cana, Río de Janeiro y Cancún, entre otros destinos.

Los viajes de Manuel Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. La sospecha es que no podría explicar su ritmo de gastos con los ingresos declarados como funcionario público. En la causa se suma la compra de propiedades en el country Indio Cuá y el departamento de la calle Miró.

El fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación, quiere saber cuántos viajes hizo y cuánto gastó. Entre las nuevas medidas, el fiscal citó como testigo al representante legal de la firma Optar que abonó los pasajes de Adorni. Se deberá presentar el lunes 4 de mayo a las 9 de la mañana.

El fiscal cuenta con un documento oficial de la Dirección de Migraciones que describe 17 viajes efectuados por Adorni y su familia desde el año 2022 a la fecha.

A los datos de LATAM sobre los aéreos a Aruba por 1.450 dólares cada uno , se sumó otra información: se abonaron 8.874 dólares por la hotelería y el pago “se hizo en efectivo” , confirmó una fuente judicial a Clarín .

Es decir: sólo por el viaje familiar a Aruba el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, el Jefe de Gabinete pagó en efectivo 14.674 dólares.

¿Qué quiere saber la fiscalía? Sí los pagos al contado realizados en más de un viaje, como en la adquisición de inmuebles, se condicen con sus fondos declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Se debe tener en cuenta que el viaje de regreso desde Nueva York a Buenos Aires de Bettina Angeletti, tras el viaje oficial de Argentina Week, tuvo un costo de 5.154 dólares que también se abonaron en efectivo.

El fiscal les pidió información operativa de los viajes aéreos -como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves- a la ANAC, EANA, Aeropuertos y explotadores aeroportuarios.

También requirió que las empresas de aviones Delta, ITA e Iberia le entreguen información sobre pasajes de Adorni y su mujer Bettina Angeletti, para saber quién los compró, cómo se pagaron y por qué canal.

El fiscal encontró varios viajes realizados entre 2022 y 2026, entre los que destacan uno a Punta Cana (del 4 de mayo de 2022 al 16 de mayo de 2022, vía Tower Travel) y otro a Cancún del 8 de mayo de 2023 al 21 de mayo, vía Tower Travel).

También se pidió información sobre un viaje a Punta del Este (del 11 al 12 de febrero de 2022, vía Aerolíneas Argentinas) y otro a Río de Janeiro (del 12 al 23 de julio de 2024, viaje familiar con sus hijos). En este último viaje, Adorni ya era funcionario del gobierno de Javier Milei.

La fiscalía entendió que también era pertinente investigar vuelos nacionales en el marco de esta causa: se investigan viajes a Mendoza, Tucumán, Iguazú, Mar del Plata, Salta y Bariloche, entre otros.

La fiscalía busca determinar el origen de los fondos para costear estos traslados. Para ello, ordenó una ampliación de informes a Aerolíneas Argentinas, para identificar las oficinas donde se emitieron los boletos (como "AMEX-MTS", "BUZIOS" o "VUELOS CHARTERS").

En División Antifraude de la Policía Federal debe analizar estas oficinas emisoras para localizar a las empresas responsables y obtener sus datos de contacto.

También se solicitó al Banco Central informar si la pareja registró operaciones de compra o venta de moneda extranjera desde enero de 2022.

Se ha solicitado información a empresas de giro de dinero (como Western Union, Magui Express y Correo Argentino) para verificar si existieron movimientos de divisas o remesas de fondos s in intervención de entidades bancarias tradicionales durante el mismo periodo.

Uno de los puntos centrales son la metodología de pago y si el funcionario puede justificar esas erogaciones. Por ese motivo, se envió un Oficio a Banco Galicia para que "mande resúmenes completos de tarjetas, legajos de apertura y desde qué cuentas se pagaban los saldos de las tarjetas de crédito , todo ello respecto de Adorni, Angelettoi y adicionales".

Más decisiones tomó el fiscal sobre este aspecto: se remitió un oficio a la Comisión Nacional de Valores pidiendo información bursátil sobre el Jefe de Gabinete y su esposa.

Entre los viajes que tiene en su haber el Jefe de Gabinete, se incluyen aquellos de carácter oficial. Después, hay otros que están por fuera de su labor como funcionario público.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín