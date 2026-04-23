Inseguridad en el Conurbano: intendentes del GBA oficialistas y opositores sacan a la calle sus policías municipales con armas no letales

Ante una demanda de seguridad que aparece en el top de preocupaciones entre los habitantes del conurbano bonaerense, varios intendentes avanzaron en los últimos tiempos con la decisión de sacar a la calle sus propias policías municipales . Los efectivos recorren los respectivos distritos portando armas no letales mientras los jefes municipales esperan por una ley provincial que les dé un respaldo y los ayude con el financiamiento que hoy invierten en la Policía Bonaerense.

" Policía Municipal " en Escobar, " Fuerza de Prevención Rápida " en Avellaneda, " Policía Municipal San Miguel ". Con distintos nombres, intendentes de distintos partidos políticos empezaron a sacar mediante ordenanzas fuerzas de seguridad propias para complementar el trabajo de la Policía Bonaerense que no da abasto para combatir el delito, a la que en general le pagan el combustible, el arreglo de los patrulleros, entre otros costos .

Ante el fracaso de la "Policía Buenos Aires 2", de la época de León Arslanian como ministro de Seguridad bonaerense (2004-2007), o más cerca en el tiempo la improvisada Policía Local, del ex gobernador Daniel Scioli , fuerzas que terminaron anexadas a la cuestionada Bonaerense, ahora los jefes comunales fueron por sus propias fuerzas, aunque sin una ley provincial de respaldo.

Uno de los pioneros fue el peronista Ariel Sujarchuk , de Escobar . "Por primera vez armamos un modelo de policía municipal que porta armas no letales. Las que elegimos son las Byrnas, que no son la Taser y es importante aclararlo porque son modelos distintos de armas no letales", remarca Sujarchuk ante la consulta de Clarín .

"Son de la fábrica Versa, morfológicamente es igual a las pistolas de esa empresa y la ametralladora TCR (Rifle Compacto Táctico) es igual a las ametralladoras comunes pero tienen tres tipos de balas, que son redondas y no puntiagudas. Son balas de polímero, un plástico, y entre otros modelos hay de gas pimienta", añadió.

La Policía Municipal de Escobar salió a la calle hace poco más de un año . Tienen chalecos para protegerse de balas letales, tonfas y un uniforme identificatorio. Con sus patrulleros propios, van acompañados de un policía bonaerense al que el Municipio le paga horas adicionales, más conocidas como POLAD. En las calles de ese municipio de la zona norte, hay 950 agentes en la calle: 450 pertenecen a la Guardia Urbana y los otros 500 son de la Policía Municipal , con las armas no letales.

"En un año hicimos 68.318 actuaciones, con 2.975 aprehendidos. De ese total, 662 quedaron detenidos”, detalla Sujarchuk y remarca que “técnicamente” están dentro de la ley porque están permitidas las detenciones civiles. “Si uno está en la calle y ve que alguien roba, lo puede agarrar hasta que llegue un policía”.

Una fuerza similar patrulla las calles de San Miguel , en el noroeste del Gran Buenos Aires, gobernado por un espacio independiente como el de Jaime Méndez , referenciado en Joaquín De la Torre. Desde la Comuna reparan en que fueron el primer municipio en crearla por ordenanza, hace más de 10 años. Responde directamente al intendente y destacan que tiene un análisis, planificación y ejecución del servicio diferenciado de la Policía Bonaerense.

Desde 2023, la fuerza con 500 agentes incorporó armas no letales. Remarcan que tiene una respuesta rápida para estar en menos de cinco minutos en cualquier punto del distrito.

San Miguel fue el único municipio que no adhirió a la Policía Local de Scioli y sacó su programa "Ojos en alerta", que usa Whatsapp y terminó exportándolo a muchas comunas de la Provincia.

Mientras que en la zona sur del conurbano, el intendente Jorge Ferraresi logró la aprobación de la "Fuerza de Prevención Rápida" para Avellaneda . Ya empezaron a reclutar a vecinos.

"En esta primera convocatoria tuvimos 3800 inscriptos . Arranca el proceso de formación y 300 saldrán a las calles el 1° de marzo de 2027", remarca Alejo Chornobroff, secretario de Seguridad de Avellaneda, a Clarín .

El funcionario aclara que a cada inscripto le analizan el índice de masa corporal porque los instruirán en defensa personal con clases de Jiu-Jitsu Brasileño, exámenes psicotécnicos, y 13 materias de estudio. También tendrán la misma marca de armas no letales que usa Escobar.

Durante la instrucción, estos policías municipales en formación cobran una beca de $600.000 y una vez en la calle cobrarían $1.200.000, un sueldo alineado al de la Policía Bonaerense. Crear la fuerza, para la Comuna representa una inversión de $15 mil millones.

Casi todos los intendentes reconocen que pagan el combustible para los patrulleros, también los arreglos mecánicos y en muchos casos horas adicionales.

En la Legislatura, el diputado provincial Carlos Puglelli , del Frente Renovador (y ex intendente de San Andrés de Giles), presentó un proyecto de ley para crear las policías comunales en distritos de menos de 70 mil habitantes . Es una fuerza con poder de policía, escalafón, armas letales y no letales, y los fondos para sueldos y gastos de capital a cargo de la Provincia.

Otro diputado peronista, Leonado Moreno, de Escobar, presentó un proyecto de ley de policías municipales para el conurbano . El de Puglelli y el de Moreno se podrían fusionar, pero el gobierno de Kicillof trabaja en su propio proyecto.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, mantiene diálogo con los intendentes sobre la letra chica de la futura norma . En concreto, lo que discuten es el financiamiento de esta fuerza municipa l, con mayor control de los intendentes. Los jefes comunales quieren que sea mixto, dado que el poder de policía sigue en la manos de la Provincia, pero tendrán más autonomía en materia de seguridad dentro de sus distritos y con el aval de una ley.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín