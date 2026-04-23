VILLA GESELL: Cayó el "ladrón itinerante" que robó en al menos 5 comercios

ZONALES

La investigación se inició a partir de una serie de robos ocurridos entre fines de marzo y abril de este año, que comenzaron a generar preocupación en distintos sectores comerciales de Villa Gesell, especialmente en agencias de quiniela y una estación de servicio que fueron blanco de los hechos. En todos los casos, el patrón se repetía: un hombre que actuaba con rapidez, seleccionaba objetivos vinculados a la recaudación en efectivo y se retiraba del lugar inmediatamente después de concretar el robo.





Con el correr de los episodios, los investigadores pudieron advertir que no se trataba de hechos aislados, sino de una modalidad delictiva sostenida en el tiempo. En varias de las intervenciones, el autor habría utilizado intimidación con arma de fuego, lo que elevó el nivel de violencia de los ataques y profundizó el temor entre las víctimas, quienes describieron situaciones de extrema tensión durante los asaltos.





De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el hombre desplegaba una conducta particularmente agresiva al momento de cometer los robos, profiriendo amenazas directas contra quienes se encontraban en los comercios. En ese contexto, exigía la entrega del dinero con frases intimidatorias como “dame toda la plata que tengas, si no te quemo”, generando un escenario de fuerte coerción que facilitaba la consumación de los ilícitos.





Otro de los elementos que inicialmente dificultó su identificación fue su dinámica de movilidad. El sospechoso se desplazaba en una motocicleta, cambiaba de objetivos y actuaba con rapidez, lo que reducía las posibilidades de seguimiento inmediato. A esto se sumaba la presunción de que no sería oriundo de la ciudad, lo que complejizó aún más las tareas de individualización en las primeras etapas de la investigación.





A medida que avanzaron las tareas de análisis, el trabajo se apoyó en la revisión de registros fílmicos obtenidos tanto de cámaras de seguridad municipales como de sistemas privados instalados en distintos puntos de la ciudad. Ese material permitió reconstruir recorridos, establecer coincidencias en la modalidad y comenzar a delinear un patrón de movimiento que fue clave para orientar las diligencias posteriores.





En paralelo, la investigación se profundizó mediante tareas encubiertas y un despliegue operativo ampliado que abarcó distintos sectores estratégicos de Villa Gesell. La presencia de personal en zonas sensibles, especialmente en inmediaciones de agencias de quiniela y estaciones de servicio, permitió observar con mayor precisión los movimientos en horarios y lugares donde se repetían los hechos delictivos. Ese trabajo coordinado posibilitó dispersar recursos en el territorio y avanzar en la identificación del circuito que seguía el autor.

Con el análisis conjunto de la información recolectada, se logró establecer la utilización de una motocicleta Gilera Smash color gris con características particulares, lo que se convirtió en un dato central para la evolución de la causa. A partir de allí, la investigación logró acotar el universo de sospechosos y avanzar en la individualización del responsable.

El punto de quiebre se produjo el 21 de abril, cuando el motovehículo fue detectado en circulación en la vía pública. En ese momento, se concretó su interceptación y se identificó a quien lo conducía como Jonathan M. M., de 31 años. El procedimiento permitió vincular directamente al sospechoso con la línea investigativa que se venía desarrollando.





Una vez en sede policial, el individuo habría realizado manifestaciones que fueron consideradas autoincriminatorias, elemento que, sumado al resto de las pruebas reunidas, fortaleció la hipótesis investigativa. En consecuencia, se dispuso su aprehensión, medida que posteriormente fue convertida en detención por orden de la autoridad judicial interviniente.





La investigación continuó con una serie de allanamientos en dos domicilios relacionados al imputado. En uno de ellos se obtuvieron resultados positivos, con el secuestro de prendas de vestir y otros elementos que habrían sido utilizados durante la comisión de los hechos, los cuales coincidían con registros fílmicos previamente analizados. En paralelo, también se había incautado el motovehículo presuntamente utilizado en los robos.





Con el avance de estas medidas, la causa permitió dar por esclarecidos al menos cinco hechos de robo agravado, todos bajo una misma modalidad que había generado un marcado estado de preocupación en la comunidad local. La reiteración de los episodios y el nivel de violencia empleado habían impactado de manera directa en comerciantes y vecinos, que percibían un escenario de creciente inseguridad.





La investigación se desarrolló bajo la órbita de la DDI Dolores, a través de la SubDDI Villa Gesell, con intervención de la UFI N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli. Desde el ámbito judicial se destacó que el avance del caso permitió no solo identificar al presunto autor, sino también desarticular una serie de hechos que habían afectado la normalidad de la actividad comercial en distintos puntos de la ciudad.



