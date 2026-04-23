Los expertos en alimentos coinciden: así debés guardar el jamón para evitar que se eche a perder rápidamente

El jamón es uno de los fiambres más consumidos por su practicidad y versatilidad. Sin embargo, conservarlo mal puede hacer que se deteriore en muy poco tiempo , generando cambios en el sabor, la textura y hasta esa típica “baba” que indica que ya no está en buen estado.

Los especialistas advierten que dejarlo en el envoltorio de la fiambrería o mal tapado es uno de los errores más comunes. En esas condiciones, el jamón pierde humedad, se reseca o, por el contrario, acumula líquido y se vuelve pegajoso.

La temperatura ideal de la heladera para este tipo de alimentos es entre 2°C y 5°C , pero también influye el lugar donde se guarda. Lo más recomendable es ubicarlo en los estantes centrales , donde la temperatura suele ser más estable.

Además, es clave evitar los cambios bruscos de temperatura , como sacarlo y volver a guardarlo constantemente. Para conservarlo mejor:

El jamón feteado es mucho más sensible que la pieza entera. Al tener más superficie expuesta, se seca y pierde calidad enseguida.

Hay costumbres que parecen inofensivas, pero pueden hacer que el jamón pierda todo su sabor:

Antes de comer, fijate bien en estos detalles:

Si notás alguno de estos signos, mejor descartalo .

La mejor forma de evitar desperdicios es comprar solo la cantidad que vas a consumir en pocos días . Además, mantener la higiene y respetar la cadena de frío es fundamental para que cualquier alimento se conserve bien.

Fuente: TN