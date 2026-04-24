Los elementos clave que encontraron junto al cuerpo de la mujer que estaba desaparecida en Santa Fe

María Laura Lafuente fue encontrada sin vida cerca de un río este jueves en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. La mujer de 33 años estaba desaparecida desde el lunes 20 de abril y era intensamente buscada por las autoridades.

Las condiciones en las que se encontró el cuerpo y los elementos que aparecieron en la escena serán claves para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

El hallazgo se produjo en la zona de la costanera en medio de un operativo en el que trabajó personal de Prefectura, Policía y Guardia Rural, junto a pescadores locales.

Según fuentes de la investigación a las que accedió El Ciudadano , el cuerpo fue encontrado con un objeto atado al pie. “Tenía un ladrillo atado al pie izquierdo” , indicaron.

A su vez, en la escena hallaron una serie de elementos que podrían ser cruciales para saber lo que pasó. Según informó Rosario 3 , había colillas de cigarrillo, una botella de vino, un celular, blísteres de pastillas y atados de cigarrillos .

La fiscalía que interviene en el caso ordenó que todos los objetos fueran secuestrados para ser sometidos a las pericias correspondientes.

Las autoridades buscan averiguar si la joven estaba sola o acompañada en los instantes previos a su muerte . Hasta el momento, no hay ninguna hipótesis confirmada.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Regional I y la Comisaría 1ra. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para la realización de una autopsia.

Fuente: TN