El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que ilusionó a los hinchas de Boca con la llegada de Paulo Dybala

El futuro deportivo de Paulo Dybala parece ser un tema de interés nacional. Si bien sigue siendo jugador de la AS Roma, desde hace bastante tiempo suenan cada vez más fuertes los rumores de que a mediano o largo plazo podría desembarcar en el fútbol argentino , más precisamente en La Bombonera. Si bien hasta el momento no hubo una confirmación oficial, esta semana Oriana Sabatini recibió un regalo de Mario Pergolini en pos de impulsar la llegada de su marido a Boca Juniors y los fanáticos quedaron más que ilusionados.

A poco más de un mes y medio de haberse convertido en mamá por primera vez , Oriana Sabatini regresó a la Argentina para presentar su libro Podría quedarme acá , el cual se lanzará el 1 de mayo. En este contexto, el jueves 23 de abril estuvo invitada a Otro día perdido (eltrece) y, antes de despedirla, Mario Pergolini le dijo que tenía una sorpresa para ella: “Te quiero hacer un regalo, supongo que te va a encantar”. Acto seguido, sacó una camiseta de Boca con el nombre de la cantante y el número 21 .

“¡No! ¡Chicos!”, lanzó Sabatini. “Mi padre va a ver esto y le va a agarrar algo”, expresó, puesto que su familia es hincha de River Plate. “Entonces te voy a dar esta...”, retrucó Pergolini y sacó una segunda camiseta con el apellido Dybala. “ No lo tomes como presión, vos dásela . Tiene el tamaño justo... ¿Nos querés contar algo?”, insistió.

“No sé... Me encantaría poder decirte que sí porque eso significa que ya sabría qué va a pasar. Con un recién nacido, la situación me genera un poquito de estrés”, expresó Sabatini y, a pesar de su reparo, accedió a llevarse las dos camisetas.

Como fanático de Boca, Pergolini puso todas las cartas sobre la mesa: “Está en su momento, yo creo que se tienen que ir de Italia. La nena tiene que estar con la familia acá”. Si bien Sabatini aseguró que están “muy contentos en Italia”, dijo que desconoce lo que va a pasar. “Son decisiones profesionales”, explicó, aunque advirtió que “no falta tanto” para conocer el futuro deportivo del campeón del mundo.

Por otro lado, en diálogo con LAM (América TV), la cantante también fue consultada por los rumores de que su marido podría jugar en Boca Juniors, puesto que eso significaría que regresarían a Buenos Aires. “Siempre quiero estar en mi país, pero también me enamoré de una persona que trabaja afuera y sé cuáles son las reglas de ese juego y no sé qué va a pasar” , dijo.

“No depende de mí esa decisión. Se habla, pero la verdad es que la carrera del futbolista es muy corta y la verdad yo le digo que no le quedan tantos años para que pueda hacer lo que quiere. La carrera del artista por ahí es más flexible, la podés hacer por más años. Lo apoyaré a donde él decida irse ... lugares tan raros, no tanto”, advirtió. Si no se da el pase, aseguró que continuará viajando cada dos meses a la Argentina, tal y como lo hace desde hace ocho años.

Asimismo, en el programa de Ángel de Brito, dijeron que aparentemente el 1 de julio Dybala arrancaría en Boca. “ Me consta que le va a cumplir el sueño al padre y va a venir a jugar a Boca para la Copa Libertadores . Ya lo comunicó internamente a varios amigos. Es muy difícil que se frustre”, sostuvo Julieta Argenta. Si bien hasta el momento no hay una confirmación oficial, la propia Oriana Sabatini aseguró que el futuro deportivo de su marido y su lugar de residencia se definirá en un futuro cercano.

Fuente: La Nación