Lo mataron para robarle mientras tenía sexo en su auto: cayó el principal sospechoso cinco años después

Nelson Carlos Sebastián Fernández , un hombre de 48 años, fue detenido en las últimas horas por la División Homicidios de la PFA , acusado de cometer uno de los crimenes más resonantes de la última década.

Según la imputación en su contra, mató a un joven de 24 años años mientras tenía sexo con su novia para robarle al costado de una ruta en González Catán. Fernández pasó cinco años prófugo: en el medio, llegó a convertirse en pastor de una iglesia evangélica.

El hecho fue cometido el 16 de marzo de 2021, en el cruce de Scarlatti y la Ruta Nacional 3. Matías P., la víctima fatal, había conocido a Stefania en una iglesia evangélica de su barrio. Así, comenzaron una relación esporádica. Se dirigieron en el Chevrolet Corsa de Matías a un descampado , cercano a un basural

La novia de la víctima fatal terminó herida con una bala en el glúteo derecho. Tras recuperarse, la joven declaró.

Según el relato de Stefanía, comenzaron a tener relaciones sexuales en el descampado, cuando dos delincuentes los abordaron a punta de pistola y le dijeron a Matías: “ Estás robado, quedate quieto que perdiste y danos el auto” . En ese momento, Matías puso en marcha el vehículo, aceleró para escapar y los delincuentes le dispararon. Luego, los ladrones huyeron corriendo de la escena.

El caso, inicialmente investigado por el avezado fiscal Federico Medone durante su turno en la UFI de Homicidios de La Matanza, fue calificado como un homicidio criminis causa.

Fernández, con domicilio en Virrey del Pino y un pasado como empleado en una empresa de seguridad privada, no fue el primer sospechoso en caer. Su hijo Maximiliano Sebastián también fue arrestado por el hecho.

Insólitamente, Fernández padre se registró en los rubros de seguridad e investigación de la ex AFIP en octubre de 2022 , casi un año y medio después del crimen.

Fernández padre, precisamente, cayó en Gorostiaga y Colastiné, Virrey del Pino. Tenía una cita en ese lugar, según descubrieron los detectives de la DFI. Allí, se encontraría con un remisero que lo había chocado días atrás, para mantener una conversación. Así, lo atraparon para trasladarlo a una comisaría de la zona.

Fuente: Infobae