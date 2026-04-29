El ladrón que le cortó el dedo a un hombre en una entradera había quedado en libertad en marzo: su prontuario

Uno de los dos ladrones que el pasado lunes protagonizó una violenta entradera en una casa de Granadero Baigorria –ciudad lindera a Rosario–, donde le dieron un palazo a una mujer ciega de 84 años y machetazos a su hijo, de 54 años, había sido imputado en marzo por robos y había quedado en libertad.

Se trata de Jeremías Gabriel M. (22) , quien fue aprehendido este martes por el Comando Radioeléctrico en un asentamiento irregular junto con Rodrigo Alejandro M. (25). El hombre atacado con el arma blanca permanece internado en el Hospital Eva Perón en estado grave con riesgo de vida: tiene fractura de cráneo, de mandíbula, cortes en el cuero cabelludo y parte del dedo índice de la mano derecha amputado.

Jeremías M. es conocido en parte de Granadero Baigorria, donde perpetró la entradera, pero principalmente en Capitán Bermúdez, donde tiene domicilio registrado en un rancherío ubicado en un sector llamado Monte Celulosa, en el límite entre las dos localidades santafesinas. Su nombre y apellido fueron mencionados ni bien llegó la Policía a la escena de la entradera, en Los Naranjos al 3000, ya que los vecinos dicen estar “hartos” de sus robos.

El joven delincuente fue llevado a audiencia imputativa el pasado 9 de marzo en los Tribunales provinciales sede San Lorenzo, cuando la fiscal Melisa Serena le atribuyó tres hechos en Capitán Bermúdez: una violación de domicilio del 9 de febrero y dos robos simples del año pasado, uno realizado el 19 de mayo y el otro el 18 de octubre.

Según pudo saber Infobae de investigadores policiales, el 15 y 20 de marzo del año pasado en Baigorria cometió otros dos intentos de robo en un almacén. La propia víctima sabía su identidad porque frecuentaba la zona, a veces acompañado de personas armadas.

Después de escuchar la acusación, el juez de primera instancia Ariel Cattáneo ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva por el plazo de 90 días para Jeremías M. Dicha resolución fue tras un acuerdo entre la defensa y la fiscal.

Las medidas que debía cumplir el delincuente consistían en fijar domicilio y firmar quincenalmente ante la oficina de Gestión Judicial. Sin embargo, ahora aparece complicado en función de las imágenes de las cámaras del lugar donde ocurrió la entradera y los testimonios de los vecinos de la víctima.

“ Cuando escapó, un vecino lo increpó. Atinó a decir que en realidad había atacado al hombre porque él primero había golpeado a su hija. Siempre solía mentir”, comentó un experimentado investigador a Infobae.

El hombre atacado por Jeremías M. y Rodrigo M. sigue internado con riesgo de vida. “ Llegó casi muerto . No respondía a nada. Tenía la cabeza toda abierta, fractura de cráneo y mandíbula. A su madre la sacaron de la cama, la arrastraron y le dieron con una pala en la cadera y en los tobillos. A él lo dejaron tirado entre el living y la galería, bañado en sangre. (Los ladrones) Son conocidos. La sobrina nos dijo que viven cerca”, señalaron familiares y allegados a Telenoche Rosario desde la puerta del Hospital Eva Perón.

Los dos presuntos delincuentes serán llevados a audiencia imputativa por la fiscal Anabel Cerutti bajo la calificación legal de homicidio criminis causa en grado de tentativa.

Fuente: Infobae