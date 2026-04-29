“Sabía lo que hacía”: la Fiscalía pidió prisión perpetua para el acusado del femicidio de Mercedes Kvedaras

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta, María Luján Sodero Calvet , pidió este miércoles en su alegato final del juicio por el crimen de Mercedes Kvedaras , que José Eduardo Figueroa , esposo de la víctima y único acusado, sea condenado a prisión perpetua .

“Considero que no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor José Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua , porque ante una lesión de tamaña magnitud, la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional”, dijo la fiscal.

La funcionaria, además, solicitó que el hombre continúe detenido hasta que la sentencia sea confirmada y que indemnice económicamente a la familia por el daño generado a raíz del crimen.

“La ley así lo dice, porque no ha previsto una escala penal para este caso, porque es la única que se ajusta a derecho, es la prisión perpetua, porque es el máximo agravio que contempla la Ley; es el hecho más grave que contempla el Código de fondo y por eso es esta la pena única y la más grave. Y ningún atenuante cabe en este caso en relación a la pena”, continuó.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada ”, aseguró. Al respecto, sostuvo que “la conducta fue dolosa” y se probó. ”Con cada una de las pruebas fui descartando que fue una muerte accidental", argumentó.

“ Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión y habla de lucidez, determinación y voluntad. Me remito a la totalidad del análisis que hice, pero además resalto los peritajes que se hicieron”, señaló.

Dijo que la muerte en contexto de violencia de género está probada y también cómo se presentó esta problemática siempre, tanto en la historia previa, como en el crimen y después del hecho.

“El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal “, remarcó.

“Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”, añadió.

Tras una extensa exposición de casi tres horas, que comenzó antes de las 9 de la mañana en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño , la funcionaria judicial aseguró que está probado que el imputado asesinó a su mujer.

En ese sentido, sostuvo que no existen dudas respecto al encuadre legal del caso y remarcó que la Fiscalía mantiene desde el inicio la imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género .

A lo largo de su alegato, la fiscal hizo un repaso por el pliego probatorio y el resultado de la autopsia, que reveló que Mercedes murió por asfixia mecánica y presentó golpes en todo el cuerpo. En ese sentido, dijo que los elementos científicos fueron determinantes para reconstruir el nivel de violencia que sufrió la víctima el 4 de agosto de 2023, en el barrio privado El Tipal .

“La sentencia lo que debe transmitir es la verdad, porque es lo que esta familia está esperando y es la única manera que van a tener de hacer un cierre sanador, recomponedor y que además redignifica a la víctima, porque la sentencia tiene que tener ese alcance, dar una respuesta que le dé, que le devuelva la dignidad a la víctima , reconociéndola como una víctima de violencia de género y que además le dé la verdad. La realidad a toda la familia que está esperando que se le diga qué es lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurrió”, sentenció.

Luego del pedido de prisión perpetua, los jueces decretaron un cuarto intermedio. Los alegatos continuarán durante toda la jornada

La autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas . La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado.

“El cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia. Mercedes siempre fue manipulada por Figueroa, hizo lo que quiso sobre su víctima y el cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia”, dijo la fiscal.

La representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de que la relación entre la víctima y el acusado siempre estuvo marcada por manipulación, el control y las compensaciones materiales posteriores a episodios violentos.

Dijo también que Mercedes debió sufrir violencia física, psicológica, económica y emocional, y que Figueroa en reiteradas oportunidades insultaba y humillaba a la mujer .

En otro tramo de su alegato, la funcionaria cuestionó la estrategia de la defensa al señalar que nunca logró consolidar una teoría concreta que derrumbe la acusación de la Fiscalía. Dijo que solo hubo intentos de abrir posibilidades sin rigor científico suficiente.

“Los testigos de la defensa no llegaron a desacreditar la hipótesis de la Fiscalía. Desde la estrategia de la defensa no se entiende lo que es la violencia de género. Llegaron a preguntar si era sumisa, si era infiel. Ese tipo de preguntas escuchamos y es inadmisible. ¿Qué clase de pregunta es esa?“, criticó.

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa , quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares.

“No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos” , sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho , remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate.

“No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó.

Fuente: Infobae