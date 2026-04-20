Lluvia de meteoros de las Líridas 2026: cuándo y a qué hora ver en la Argentina esta semana

El cielo de abril de 2026 se prepara para uno de los eventos astronómicos más esperados y antiguos: la lluvia de meteoros de las Líridas . Este fenómeno, que fascina a generaciones desde hace siglos, tendrá su pico de actividad entre la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril .

Las Líridas son conocidas por su velocidad y sus estelas luminosas. Se originan a partir de los restos del cometa Thatcher (C/1861 G1) , y cada año, cuando la Tierra cruza su rastro, se produce este espectáculo natural. Según los registros históricos, es la lluvia de meteoros más antigua de la que se tiene noticia: fue observada por primera vez en China en el año 687 a.C.

El momento clave para los observadores argentinos será la madrugada del miércoles 22 de abril . El pico de actividad se espera en las horas previas al amanecer , cuando el cielo esté más oscuro y la Luna no interfiera con su luz.

En 2026, las condiciones serán ideales: la Luna estará en cuarto menguante, con solo un 27% de iluminación , y se ocultará antes del máximo de meteoros. Esto garantiza un cielo oscuro, perfecto para detectar los destellos de las “estrellas fugaces”.

Se estima que podrán verse entre 15 y 18 meteoros por hora . Si bien el hemisferio norte suele tener una mejor vista, desde el hemisferio sur —incluida Argentina— el fenómeno será visible, aunque con una intensidad levemente menor por la baja altura del radiante sobre el horizonte.

No hace falta telescopio ni equipo especial: el mejor plan es buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad . Los campos abiertos o zonas rurales son ideales para disfrutar del show.

El responsable de este fenómeno es el cometa Thatcher , que deja tras de sí una “basura espacial” de polvo y partículas a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Cada abril, la Tierra atraviesa ese rastro y las diminutas partículas —del tamaño de un grano de arena— chocan contra la atmósfera a 176.400 km/h , al generar los destellos que conocemos como “estrellas fugaces”.

Este paso no solo regala un espectáculo visual único, sino que también permite a científicos y aficionados estudiar restos cometarios que tienen siglos de antigüedad.

Con la Luna menguante y condiciones ideales, la madrugada del miércoles 22 de abril de 2026 será el momento perfecto para observar las Líridas en Argentina . Entre la medianoche y el amanecer, el cielo ofrecerá su función más antigua, y cualquiera podrá disfrutarla a simple vista, sin necesidad de tecnología.

Solo queda elegir un buen lugar, abrigarse y mirar hacia arriba: el universo tiene preparado un show inolvidable.

Fuente: TN