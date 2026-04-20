De qué murió Luis Brandoni a los 86 años

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años luego de permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural . El cuadro derivado de un golpe en la cabeza se mantuvo bajo control médico, pero su estado era considerado delicado.

El episodio que originó la internación fue una caída en su casa . A partir de ese momento quedó bajo evaluación médica constante para monitorear la evolución del hematoma hasta su eventual absorción.

Durante los días posteriores, su estado no había registrado mejoras significativas. De hecho, según indicó Carlos Rottemberg , productor del espectáculo de teatro que Brandoni se encontraba protagonizando hasta el momento de su accidente, en el último parte únicamente se informaba que se encontraba cursando un “cuadro delicado” .

Luego de la noticia de su muerte, Rottemberg explicó que desde el miércoles la familia ya sabía que ese desenlace era “lamentablemente previsible” . “Estuvo puesta toda la expectativa en una mejoría, que una semana atrás se suponía que iba a ocurrir a partir de una reabsorción del hematoma” , explicó en diálogo con TN. Sin embargo, el productor indicó que la evolución cambió con el correr de los días: “Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando” .

Rottemberg señaló que el entorno cercano del actor se preparaba para el desenlace: “De hecho, hubo aquí una vigilia desde ayer esperando a ver cuándo ocurría esto y terminó ocurriendo esta noche”. El productor dio cuenta del deterioro progresivo en la capacidad de respuesta del actor en estas últimas horas. “Hasta el miércoles respondía a algunos estímulos que después dejó de responder” , indicó al describir su cuadro clínico.

El deterioro de su salud se sumó a antecedentes recientes. A fines del año pasado, un problema de presión arterial había forzado la cancelación de funciones en el Teatro Liceo y la modificación de su agenda laboral.

La muerte del actor fue confirmada por la cuenta oficial de Multiteatro, la empresa fundada por Rottemberg, con un posteo en su cuenta de X. “ Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, dice la publicación.

Desde la Asociación Argentina de Actores extendieron sus condolencias a sus familiares y seres queridos “en un momento de dolor”. “ Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional ”, lo definió la institución.

Adalberto Luis Brandoni había nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, y desarrolló una extensa y prolífica trayectoria desde la década del sesenta. En teatro , participó en obras como La fiaca , El saludador , Convivencia , Parque Lezama y Extraña pareja , esta última junto a Guillermo Francella , en una de las duplas más destacadas de la escena contemporánea.

En cine , integró el elenco de producciones clave del audiovisual argentino, entre ellas Juan que reía , Esperando la carroza , Made in Argentina , La Patagonia Rebelde , Un lugar en el mundo y Cien veces no debo . Más adelante, volvió a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra y Convivencia . En televisión , participó en ciclos de gran audiencia como Mi cuñado , El hombre que amo , En terapia y la serie Nada , donde compartió elenco con Robert De Niro .

Además de su carrera artística, mantuvo una activa participación política en la Unión Cívica Radical y se desempeñó como diputado nacional entre 1997 y 2001. También fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores y en 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña.

Soledad Silveyra publicó un sentido mensaje en sus redes sociales luego de enterarse de la triste noticia de su amigo y colega. “Sos el último de los grandes en irse” , escribió.

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Fuente: La Nación