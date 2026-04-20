Guardar hojas de laurel en el cajón de la mesa de luz: para qué lo recomienda el Feng Shui

El cajón de la mesa de luz es mucho más que un espacio para guardar objetos personales, sino que, para algunas creencias, también representa un punto clave de la energía que acompaña el descanso. En este sentido, muchos apuestan por un truco casero que se volvió popular en el último tiempo, ideal para atraer bienestar: guardar hojas de laurel en su interior.

El laurel no se usa solo en la cocina, sino que desde hace siglos se lo asocia con la protección, la prosperidad y la claridad mental, sobre todo en el Feng Shui, la técnica milenaria.

Fuente: TN