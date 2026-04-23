Llevar un diente de ajo en el bolsillo del pantalón: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

De acuerdo con las creencias populares y distintas tradiciones esotéricas, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de estas creencias, los objetos personales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es el ajo , utilizado desde hace siglos no solo en la cocina, sino también como símbolo de protección y limpieza espiritual.

A este alimento se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la buena fortuna y el resguardo energético cuando se lo utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda el ajo:

Las creencias populares sugieren realizar este ritual en momentos de cambio, inicio de mes, comienzo de un nuevo trabajo o cuando se busca renovar energías personales. Es importante que el ajo esté en buen estado y se cambie cuando se seque demasiado o se deteriore.

Bien utilizado, llevar un diente de ajo en el bolsillo del pantalón puede convertirse en un símbolo de protección y buena fortuna, siempre que se acompañe de hábitos conscientes y una actitud positiva frente a los desafíos cotidianos.

Fuente: TN