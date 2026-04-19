Lilia Lemoine, sobre la interna en LLA: “Démonos con todo ahora”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine , dijo que es preferible darse “con todo” ahora y no en 2027 , luego de la interna que explotó en redes sociales alrededor de la figura de Sebastián Pareja, el armador político de LLA en la provincia de Buenos Aires, cercano a Karina Milei y a los Menem.

El propagandista del Gobierno, Daniel Parisini , conocido como el Gordo Dan , había invitado a hacer lo mismo el viernes: “Las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral” . Lemoine sostuvo esta noche, por LN+ , que coincide con él en eso. “Démonos con todo ahora” , afirmó la diputada en La Cornisa , el programa de Luis Majul.

“Es una discusión que pueden tener dos personas que opinan distinto en algunas cosas. Nos permitimos decírnoslo y está genial, porque además no estamos hablando de una cuestión irreconciliable , estamos hablando de ideas, de formas, de opiniones y lo hacemos a cielo abierto”, sostuvo Lemoine.

Y agregó: “Algunos dirán que los trapitos sucios se tienen que lavar en casa. Eso es lo que hace el kirchnerismo, lo que hace el Pro y lo que hacen los radicales. Nosotros no, somos diferentes. Además, como bien dijo Dan, démonos con todo ahora , resolvamos las cosas".

Por otra parte, sostuvo que no puede ser una disputa por espacios de poder porque “Dan no es funcionario, no quiso ser candidato” .

Este capítulo de la interna dentro del oficialismo comenzó con la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja , ladero de Karina Milei.

En ese marco, Parisini cruzó a Lemoine por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja deben “dejar de seguir” al Presidente . La respuesta del referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo apuntó a señalar que ella no tiene “potestad para echar a nadie” .

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan, en la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón, me cansé”, escribió el viernes Lemoine. Antes, le había pedido al Gordo Dan que deje de seguir a Milei si no está de acuerdo con Pareja, “porque es él quien lo banca”.

Esta noche, Lemoine reflotó el tema.

Fuente: La Nación