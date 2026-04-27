Lilia Lemoine denunció a Kicillof por gastos “extraordinarios” de publicidad oficial y distribución en beneficio de medios

La diputada libertaria Lilia Lemoine presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el aumento "extraordinario" de la inversión en publicidad oficial en 2025, año electoral, y su distribución arbitraria y discrecional, en beneficio de medios cercanos al kirchnerismo.

"Lo que estamos denunciando no es una discusión política sobre la pauta, sino la posible existencia de un esquema sistemático de desvío de fondos públicos mediante mecanismos que deben ser investigados penalmente", dijo Lemoine a Clarín.

La denuncia también incluyó a la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey ; a la subsecretaria de Coordinación de Medios, Mariana Inés Lopisi, así como a otros funcionarios que intervinieron en la distribución de la pauta oficial y a los beneficiarios de esa contratación, cuyos criterios no figuran claramente establecidos en la normativa vigente, con una "instrumentalización política del erario" público, dijo la diputada Lemoine.

La base de la denuncia de Lemoine son dos investigaciones periodísticas, según las cuales el gobierno bonaerense y sus organismos descentralizados, como el Banco Provincia y la Lotería, distribuyeron $86.000 millones en publicidad oficial en 2025, con un incremento muy por encima de la inflación de ese año, respecto a los $41.000 millones de 2024, de acuerdo a datos de Chequeado ; mientras que El Disenso publicó que la pauta del gobierno, sin los descentralizados, fue de $62.450 millones en 2025, con un aumento del 139%, respecto a los $26.043 millones del año anterior.

Además de ese aumento "extraordinario" en año electoral, la denuncia de la diputada libertaria agregó la discrecionalidad en su distribución, ya que medios como Grupo Indalo (de Cristóbal López) y El Destape (de Roberto Navarro ) fueron dos de los principales beneficiarios de esa "contratación directa, sin licitación ni concurso" y "sin criterios objetivos establecidos por ley".

Fuentes del Ministerio que comanda Rey aseguraron a Clarín que todavía no fueron notificados de la denuncia , que quedó radicada en la Unidad Fiscal N°11 de La Plata y el Juzgado de Garantías N°3. Pero explicaron que la distribución de la publicidad fue con un criterio "amplio" y "plural", si bien "los criterios que determinan la contratación de publicidad varían en función de la naturaleza de las campañas a comunicar, de su alcance, de su público objetivo y de su importancia o contingencia en función de la acción de gobierno", dijeron fuentes oficiales.

Desde el gobierno bonaerense agregaron que "en todos los casos se procura una distribución amplia, que llegue a todos los habitantes de la Provincia, a partir de los medios más idóneos y que comprenda al mismo tiempo el fomento a los medios de comunicación radicados en la provincia de Buenos Aires, y particularmente a aquellos que cumplen funciones de arraigo y comunicación local en distintas comunidades del interior de la Provincia".

Los medios de Cristóbal López fueron los que más publicidad oficial del gobierno bonaerense recibieron en 2025, el 12% del total, con $6.960 millones , pese a que no son los de mayor audiencia, en esta "distribución asimétrica y presuntamente discriminatoria", que denunció Lemoine.

El principal destinatario de publicidad, dentro de Grupo Indalo, fue C5N, que recibió $4.025 millones, informó el portal de noticias Chequeado, en una investigación realizada por Agustín Espada, Manuel Tarricone e Ignacio Ferreiro.

"C5N pelea el primer puesto de audiencia entre los canales de cable, pero ninguno de los otros medios del grupo lideran las mediciones de audiencia en cada uno de sus rubros", señalaron en esa investigación periodística. De hecho, C5N hizo 1,91 puntos de rating en 2025, mientras que TN (de Grupo Clarín ) hizo 2,40 puntos, según Ibope.

En la investigación de Chequeado agregaron que todos los medios de Cristóbal López, entre los que se destacan C5N, Radio 10, cuatro FM, Ámbito y la productora La Corte, recibieron el doble de pauta que el segundo grupo de medios, de los hermanos Olmos, dueños de Crónica, BAE Negocios, Crónica TV, revista Veintitrés y el Canal 10 de Mar del Plata, entre otros, que recibieron $3.617 millones.

También sorprendió que en ese ranking de publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires, el quinto lugar sea ocupado por los medios del periodista y empresario Roberto Navarro, con $2.868 millones, cuyos medios de comunicación son su radio -que también funciona como canal de streaming- y el portal de noticias El Destape.

En la denuncia que presentó Lemoine, la diputada libertaria planteó que El Destape fue el portal de noticias que recibió más dinero en publicidad oficial del gobierno bonaerense, pese a que su audiencia es mucho menor a la de los principales diarios digitales del país.

"La responsabilidad penal se determinará en la investigación. Pero es evidente que estamos hablando de decisiones que no pudieron tomarse sin conocimiento de los niveles más altos del gobierno provincial", sostuvo Lemoine. Y agregó: "No buscamos hacer política con la Justicia. Lo que pedimos es que se investigue con seriedad el uso de millones de pesos de los bonaerenses".

Por su parte, desde el gobierno bonaerense destacaron que la normativa no prevé criterios específicos de contratación, ya que la publicidad oficial "comprende un régimen especial de contratación directa", en función de las particularidades del mercado publicitario y de medios de comunicación, "marcado por la contingencia, la simultaneidad de distintos proveedores y criterios de eficacia comunicacional ajenos a los procedimientos administrativos que regulan otras contrataciones públicas".

Las principales campañas de comunicación que el gobierno bonaerense desarrolló en 2025 fueron de reclutamiento para la Policía de la Provincia e información sobre inversión en seguridad pública , campañas de promoción turística, de seguridad vial y la difusión de obras públicas realizadas en el territorio provincial, "pese al desfinanciamiento y deserción del gobierno nacional, así como la necesidad excepcional de informar a la ciudadanía sobre la realización de las elecciones legislativas provinciales realizadas en el mes de septiembre", dijeron fuentes del Ministerio de Comunicación Pública del gobierno de Kicillof.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín