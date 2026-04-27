Insólito pedido de “Chiqui” Tapia al juez que lo investiga, quien lo rechazó de inmediato

Apenas horas después de haber recibido el insólito pedido del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante lo rechazó de plano: el jefe del fútbol argentino, procesado por la retención de aportes previsionales de sus empleados, quería que la justicia averiguara cuántos otros evasores habían sido llevados a juicio como él.

A través de su abogado, Fernando Charró, Tapia volvió a rechazar la acusación en su contra -que la AFA no pagó en plazo 19.300 millones de pesos correspondientes a aportes patronales e impuestos- y recordó que "dentro del movimiento económico de la entidad, ello representa un insigne porcentaje que, ponderado en el período que la denuncia comprende, torna mas evidente y verosímil aún que como él dijo, no tuviera conocimiento de la eventual deuda ".

El descargo también menciona que Amarante procesó a Tapia porque "no podía desconocer" que la AFA no estaba depositando en el ente recaudador los fondos que retenía a empleados y proveedores, y que eso tampoco sería correcto, ya que en su resolución "omite toda consideración a porqué no podía desconocerlo y peor aún, que estuviera en su determinación la producción del mismo o la posibilidad concreta de evitarlo".

El abogado Charró calculó que las obligaciones consideradas delictivas son en conjunto, "representativas apenas de un 3.09 por ciento del universo del movimiento económico, y representa solo el 0.37 por ciento del universo de transacciones" de AFA. Recordemos: Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y los dirigentes Cristina Malaspina y Víctor Blanco -entre otros- están acusados de 34 hechos de apropiación de tributos y 17 de aportes de la seguridad social. También fue procesada la AFA como entidad.

Pero lo más inaudito fue el siguiente pedido del abogado de Tapia: quería que el juez le requiera a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe la cantidad de contribuyentes que registren impagas obligaciones de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social, y si respecto de esas personas u organizaciones se promovieron denuncias penales.

Es decir, quería que Amarante incorporara al expediente información de terceros que no están involucrados en la causa -recordemos que la justicia investiga delitos concretos en base a denuncias específicas, no generalidades- y que comparara si a otros contribuyentes con situaciones irregulares el ARCA también les hizo juicio.

La respuesta inmediata fue el rechazo de la pretensión, por "improcedente": aún si esa información llegara al juzgado, nada tendría que ver con el reclamo que se le hace a la AFA y a sus dirigentes por la retención de aportes y contribuciones entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado, que luego pagaron fuera de plazo.

Fuente: Clarín