Ley de Glaciares: arrancó la sesión en Diputados y el oficialismo consiguió el quórum con apoyo de los gobernadores

Con apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores , el oficialismo consiguió este miércoles el quórum para arrancar con la sesión en la que la Cámara de Diputados buscará dar sanción a la reforma de la Ley de Glaciares , que reclaman las provincias mineras y que ya tiene la media sanción del Senado .

Los libertarios recibieron el respaldo de los legisladores que están alineados con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy) . También sumó a los representantes de Misiones que responden a Carlos Rovira y a los mendocinos de Alfredo Cornejo.

Hubo algunas divisiones como la presencia de la santafesina Gisela Scaglia, presidenta del interbloque Provincias Unidas, y del Ignacio García Aresca, que responde al gobernador Martín Llaryora, pese al rechazo de Juan Schiaretti, quien anticipó su voto en contra.

El oficialismo también sumó al puntano Jorge "Gato" Fernández y la radical Karina Banfi, pese a que en el Senado su referente Maximiliano Abad votó en contra de la normativa impulsada por el Gobierno.

En la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó previo a la sesión, que se prevé será maratónica, los jefes de bloques acordaron que habrá más de 60 oradores y la votación se estima que será para la madrugada.

La jornada comenzó con una serie de apartamientos de reglamento para condenar la decisión del Gobierno de impedir el ingreso a la Casa Rosada de un grupo de periodistas, bajo la acusación que los medios de comunicación donde trabajan estuvieron involucrados en una campaña de desinformación rusa destinada a desacreditar al gobierno libertario.

La medida no pudo avanzar porque para ser incorporados en el temario necesitaban los tres cuartos de los presentes, una mayoría que no la tiene la oposición.

Antes del debate sobre la Ley de Glaciares, el kirchnerismo fracasó con un pedido de apartamiento para exigir que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, responda por el escándalo de los viajes y las propiedades que se adjudican.

La votación terminó con 124 votos a favor de la interpelación y 118 en contra, pero la iniciativa no avanzó porque el reglamento de la cámara exige los tres cuartos de los presentes porque no está incluido en el temario de la sesión.

La oposición tampoco pudo avanzar con el pedido de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) para que Adorni y Karina Milei brinden informes verbales y escritos en el recinto sobre su participación y conocimiento respecto de los hechos vinculados al escándalo $LIBRA. El caso involucra al presidente Javier Milei , quien promocionó la criptomoneda a través de sus redes sociales. La votación terminó con 125 votos a favor y 118 en contra.

Este resultado le permite a la oposición ilusionarse con la posibilidad de hacer un intento para que sean debatidos en otra sesión. Ferraro advirtió sobre algunas ausencias en el debate de este miércoles y otros diputados comprometidos con la investigación que darán los votos "para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación” de la secretaria general de la Presidencia y el ministro coordinador.

El oficialismo está concentrado en el proyecto que reforma la ley 26.639, sancionada hace 15 años para proteger a los glaciares y a los periglaciares. Si la normativa avanza, los gobernadores definirán si las zonas destinadas a la explotación minera aportan al recurso hídrico .

La normativa establece también que las provincias aportarán además la información para realizar un inventario, que estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Sobre este punto, desde la oposición advirtieron que esa facultad llevará a la judicialización de la ley.

Así la Justicia tendrá que definir si se cumple con el artículo 41 de la Constitución que exige la realización de los presupuestos mínimos ambientales, y el 124 que le otorga a las provincias la potestad de los recursos naturales.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín