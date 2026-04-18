Las Yaguaretés volvieron a perder y jugarán por el puesto 11 en el Seven de Hong Kong

Las Yaguaretés siguen escribiendo su historia en el estreno en la elite del rugby de 7 jugadoras. La selección argentina femenina cayó ajustadamente frente a Brasil, por 19 a 17, en la semifinal por el 9° puesto del Seven de Hong Kong, y ahora deberá medirse con Sudáfrica para conseguir el 11° lugar en la clasificación. El encuentro será este sábado,en el Kai Tak Sports Park, a las 23.46 de nuestro país.

Las chicas dirigidas por Nahuel García perdieron los cuatro partidos disputados en su primera experiencia en el Championship del Circuito Mundial de Seven. En su debut perdieron por 29-14 frente a Francia y luego 27-5 ante Estados Unidos , dos de los dos rivales del grupo que venían del SVNS 1, la división superior del tour. Y más tarde fueron derrotadas por España por 17 a 12.

Con estos resultados, las argentinas debieron disputar la semifinal por el 9° puesto nada menos que ante el clásico rival de la región, Brasil.

Argentina inició el partido enfocada y en la primera acción consiguió el try gracias a Sofía González. Las brasileñas respondieron rápido y vulneraron el ingoal nacional a través de Thalia Costa, y Argentina volvió a ponerse arriba con un try de la capitana, Paula Pedrozo. Pero en el cierre de la primera parte, otra vez Thalia Costa aprovechó una confusión de las argentinas para apoyar su segundo try. Gracias a la eficacia del pie Gisele Gomes do Santos, Brasil se fue al descanso en ventaja por 14 a 10.

La presión de las argentinas en el segundo tiempo no fue suficiente para quebrar la férrea defensa de Brasil, que aprovechó un descuido y facturó con un try Leila Silva. Las Yaguaretés siguieron buscando descontar y lo lograron a través de Sofía González (segunda conquista, convertida por Marianela Escalante), pero no les alcanzó.

Ahora, buscarán una alegría frente a Sudáfrica, en un partido por el 11er lugar.

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Fuente: La Nación