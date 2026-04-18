Irán anuncia que vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz porque Trump no levantó el bloqueo a los puertos

EL CAIRO.- Irán dio marcha atrás rápidamente en la reapertura del estrecho de Ormuz y volvió a imponer restricciones en la vía marítima crucial para el transporte de crudo este sábado, después de que Estados Unidos afirmara que no pondría fin a su bloqueo del transporte marítimo. Así, se eleva la tensión entre ambos países en medio de un alto el fuego que lleva varios días ya.

El mando militar conjunto del país manifestó que “el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió además que seguirá prohibiendo el tránsito por el paso mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saed Khatibzadeh, dijo que “los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”.

El funcionario, en diálogo con periodistas en Turquía, añadió que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, dijo “tuitea y habla mucho”.

El anuncio del cierre del paso marítimo se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , asegurara que, incluso después de la reapertura del estrecho, el bloqueo estadounidense “ se mantendrá plenamente en vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Washington , también sobre su programa nuclear.

Irán cumplió con su advertencia. Y es que el viernes el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf había indicado que el régimen iba a volver a cerrar el estrecho si Estados Unidos continuaba con el bloqueo de los puertos iraníes. “Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, escribió en X.

Además, el esquema que se había establecido para la apertura reflejaba un delicado equilibrio: permitir el flujo comercial para aliviar tensiones internacionales sin resignar el control estratégico de uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo. En ese sentido, la reapertura no implicaba una normalización plena, sino una flexibilización condicionada.

El conflicto en torno a este paso amenaza con agravar la crisis energética que sacude la economía global después de que los precios del petróleo comenzaron a bajar de nuevo el viernes ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán se estuvieran acercando a un acuerdo. Alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por Ormuz, y la imposición de limitaciones adicionales reducirían aún más un suministro ya de por sí restringido, impulsando nuevamente los precios al alza.

El control del estrecho supo ser una de las principales cartas de presión de Irán y llevó a Estados Unidos a desplegar fuerzas e iniciar un bloqueo de sus puertos dentro de un esfuerzo para obligar a Teherán a aceptar un alto el fuego mediado por Pakistán para poner fin a casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

El régimen dijo que reabriría por completo el paso a los buques comerciales tras el anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah , respaldado por la República Islámica, en Líbano. El final de la guerra de Israel con Hezbollah era una demanda clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de romper el alto el fuego de la semana pasada con ataques en territorio libanés. De acuerdo con las autoridades israelíes, el acuerdo no incluía al Líbano.

Pero cuando Trump dijo que el bloqueo continuaría, altos funcionarios iraníes apuntaron que su anuncio violaba el acuerdo que alcanzaron la semana pasada y advirtieron que el estrecho no permanecería abierto si el bloqueo estadounidense seguía vigente.

Una firma de datos Kpler, por su parte, apuntó que la actividad a través del estrecho seguía centrada en los corredores que requieren la aprobación de Irán. Las fuerzas estadounidenses enviaron 21 barcos de regreso a Irán desde el inicio del bloqueo, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

Poco antes del mediodía del viernes, Washington y Teherán anunciaron casi en simultáneo la apertura del estrecho de Ormuz hasta que dure la tregua, que comenzó el 8 de abril. La intención era continuar con las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo antes de que finalice el alto al fuego, el próximo miércoles.

El anuncio, realizado por el canciller iraní, Abbas Araghchi , establecía que el paso se iba a mantener habilitado “durante el resto del período de alto el fuego” , en una ruta coordinada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos. Poco después, un oficial militar precisó que los buques iban a tener que transitar por corredores específicos y con autorización de la Guardia Revolucionaria .

Minutos después, Trump celebró la medida y la presentó como un logro directo de su administración. En su red Truth Social, habló de un “gran y brillante día para el mundo” y escribió: “ Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias! ”. Incluso aseguró que Teherán se comprometió a no volver a cerrar la vía “nunca más” y atribuyó a la intervención estadounidense avances concretos, como el retiro de minas marítimas.

La noticia tuvo un efecto inmediato en los mercados globales. El precio del crudo registró una fuerte caída cercana al 13% tras conocerse la reapertura del estrecho .

Pocas horas más tarde, Trump aseguró que quizás la tregua con Irán no se extienda en caso de que no se llegue a un acuerdo. “Tal vez no lo extienda, pero el bloqueo seguirá en pie. Desafortunadamente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo” , marcó.

No estaba claro hasta qué punto Hezbollah cumpliría una tregua en cuya negociación no desempeñó ningún papel y que dejará tropas israelíes ocupando un tramo de territorio en el sur de Líbano.

Trump dijo en otra publicación en redes sociales que Estados Unidos le “prohibió” a Israel lanzar más ataques contra Líbano y que “ya es suficiente” en la guerra con Hezbollah.

El Departamento de Estado manifestó que el veto se aplica solo a ataques ofensivos y no a acciones en defensa propia.

Poco antes de que se publicase el mensaje, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseveró que su país aceptó el alto el fuego en el Líbano “a petición de Trump” , pero la campaña contra Hezbollah no está completa.

Según Netanyahu, Israel destruyó alrededor del 90% de las reservas de misiles y proyectiles del grupo, pero añadió que las fuerzas israelíes “aún no terminaron” de desmantelarlo.

Fuente: La Nación