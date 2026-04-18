Una íntima amiga de Wanda Nara hizo una inesperada revelación sobre la conductora y Mauro Icardi

No importa cuánto tiempo pase, ni las relaciones que haya en el medio, ni en cuántas situaciones tenga que intervenir la justicia, Wanda Nara y Mauro Icardi van a continuar siendo una historia sin fin. Aunque ambos rehicieron sus vidas —ella primero con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, y ahora con Martín Migueles, y él con María Eugenia “China” Suárez —, hay quienes creen que a esa historia todavía le falta una temporada. Esta semana, una íntima amiga de la mediática habló del exmatrimonio y fue clara respecto a lo que especula sobre su futuro.

Tras su paso por el Inter de Milán, en 2019 Mauro Icardi pasó a vestir la camiseta del París Saint-Germain. Junto a su entonces esposa Wanda Nara, los tres hijos de ella con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto, y Francesca e Isabella, sus dos hijas en común, se instalaron en la capital francesa. Allí se encontraron con varios argentinos, desde Ángel Di María y Jorgelina Cardoso y Leandro Paredes y Camila Galante , hasta Lionel Messi y Antonela Roccuzzo un tiempo después. Pero de quienes se hicieron verdaderos amigos fue del exjugador de los Pumas Juan Imhoff , que por entonces jugaba al rugby en el club francés Racing 92, y su esposa, la modelo Natacha Eguía .

Las mujeres se conocieron a través de una amiga en común, la actriz Sol Estevanés, e inmediatamente se hicieron íntimas . Aunque se distanciaron cuando Nara se mudó, primero a Estambul para que Icardi continuara su carrera en el Galatasaray y luego a Buenos Aires, su amistad se mantuvo firme y superó el paso del tiempo. Durante su visita a la Argentina, Natacha Eguía, que continúa viviendo en París, apareció en televisión y habló sin vueltas de cómo fue vivir de cerca la separación de Nara e Icardi.

“Para mí iban a volver, siempre le digo” , sostuvo en la emisión del 16 de abril del streaming de la TV Pública La posta del espectácul o. “No sé ahora. Le digo: ‘Avisame...’”, bromeó. No obstante, remarcó que ve muy bien a su amiga con la vida que lleva lejos de su ex: “A mí me encanta porque siempre supe y sé que es laburadora a full, sabe laburar, entonces está buenísimo que la haga”.

En esta misma línea se refirió a los escándalos mediáticos alrededor de Nara, Icardi y Suárez. “Yo ya la conocía a Eugenia”, reveló y comentó que le cayó “bien, qué sé yo”. No obstante, evitó profundizar en el tema y dejó en claro cuál es la imagen que tiene de Wanda. “Es difícil de decir porque yo tampoco consumo tanto esto de la vida, de todo lo que hicieron... Entonce s la veo como la vi siempre a ella, como la persona que conocí, con la que compartía mates a la tarde y llevaba a los nenes a algún lugar . Después, las cosas que dicen que no dicen... no era eso por lo que me llevaba con ella”, aseguró.

Por último, fue consultada por el nuevo proyecto de su amiga de actuar en una serie vertical con su exmarido Maxi López y reveló que ya leyó la sinopsis. “Es como que ellos se interpreten a sí mismos y la pelea ahí es que tienen que terminar con un beso y no quieren hacerlo”, comentó. Según dio a entender, el vínculo entre ellas se mantiene intacto y ya se comunicaron para verse antes de su regreso a Europa.

Fuente: La Nación