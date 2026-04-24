Las investigaciones muestran que los chicos que lloran sin ser castigados desarrollan una fortaleza clave

Cuando los chicos lloran sin ser castigados o de un momento a otro llama mucho la atención y se buscan soluciones para tranquilizarlos. Sin embargo, distintas investigaciones revelaron que dejar que expresen esa tristeza o frustración fortalece su desarrollo emocional.

Cuando un chico puede decir lo que siente sin miedo a ser retado o ignorado, aprende algo fundamental: sus emociones son válidas . Esta validación es la base de una autoestima saludable y de una buena regulación emocional.

En cambio, reprimir o castigar la tristeza puede generar dificultades para reconocer y manejar emociones en la adultez. Los chicos que no pueden expresar lo que les pasa suelen crecer con problemas para identificar sus propios sentimientos y para relacionarse con los demás.

Diversos estudios en psicología del desarrollo coinciden en que los chicos que crecen en entornos donde pueden expresar emociones:

No solo aprenden a sentir, sino también a procesar lo que les pasa y a recuperarse más rápido de los momentos difíciles.

Por otro lado, uno de los grandes mitos de la crianza es que ser fuerte significa no mostrar tristeza. La verdadera fortaleza emocional está en poder atravesar las emociones, no en negarlas .

Un chico que puede llorar, frustrarse o enojarse en un entorno seguro aprende a entender lo que le pasa y a recuperarse con más rapidez. Eso lo prepara para enfrentar los desafíos de la vida adulta con más herramientas.

Los padres y cuidadores cumplen un papel clave. No se trata de evitar que los chicos se sientan mal, sino de acompañarlos en ese proceso . Algunas claves para ayudar:

Permitir la expresión emocional en la infancia impacta directamente en la vida adulta . Las personas que crecieron en entornos donde pudieron expresar lo que sentían suelen:

Fuente: TN