Lanzan la tercera etapa de un plan para mejorar los servicios digitales en 30 ciudades

El exministro de Modernización de la gestión macrista, Andrés Ibarra , encabezó un encuentro con intendentes municipales, en la Universidad Austral, que se unieron para digitalizar los trámites y servicios que brindan en sus respectivas localidades.

Se trata del tercer año de un plan creado por la Fundación País Abierto y Digital (PAD), que preside Ibarra, para ayudar a mejorar la prestación de servicios digitales en 30 ciudades de todo el país, gobernadas por diferentes partidos políticos.

En 2024 arrancaron 10 ciudades, al año siguiente otras 10 y ahora firmaron su adhesión 10 ciudades más, que se sumaron al programa "Hacia un Gobierno Participativo: Promoción de Políticas de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana a Nivel Subnacional" , cofinanciado por la Unión Europea y desarrollado por la Fundación PAD en conjunto con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y el municipio de Bahía Blanca.

En esta nueva fase del programa se incorporaron San Miguel, Pinamar y 9 de Julio (provincia de Buenos Aires); Reconquista, Rafaela y Cañada de Gómez (Santa Fe); Trelew y Rada Tilly (Chubut); Mendiolaza (Córdoba); y Yerba Buena (Tucumán), que se suman a otras 20 ciudades que ya participaron en etapas anteriores.

"Esta tercera etapa consolida una política concreta de modernización del Estado a nivel local, alcanzando a 30 municipios y ampliando una red federal basada en la apertura y la innovación", dijo Ibarra .

Y agregó: "Ya vemos resultados en participación, transparencia y calidad de los servicios, y nuestro objetivo es que cada ciudad de la Argentina incorpore herramientas de digitalización y uso de datos que se traduzcan en soluciones reales para los vecinos y fortalezcan el vínculo con la ciudadanía".

En un auditorio colmado de la Universidad Austral, se compartieron los principales resultados del programa y participaron intendentes que expusieron sus experiencias, junto con la presentación de los nuevos municipios y los próximos pasos del proyecto. En este tercer año, el programa profundizará la implementación de portales de datos abiertos, plataformas de participación ciudadana y mecanismos de co-creación de políticas públicas, junto con capacitación para equipos municipales.

La intendenta de San Juan, Susana Laciar, compartió su experiencia como municipio participante del programa y explicó su impacto en la gestión local: "La digitalización del presupuesto participativo permitió multiplicar la participación vecinal y mejorar la transparencia".

También participaron en este encuentro los intendentes Adela Arning (Mendiolaza), Matías Chale (Cañada de Gómez), Juan Manuel Ibarguren (Pinamar), Pablo Macchiarola (Yerba Buena), Mariel Peralta (Rada Tilly), Amadeo Vallejos (Reconquista) y Leonardo Viotti (Rafaela), así como el jefe de Gabinete de San Miguel, Joaquín Estrada ; el coordinador de Informática de Trelew, Sebastián Boyd ; y la secretaria de Hacienda de 9 de Julio, Laura Dipierro .

Los organizadores del programa plantearon que esta tercera etapa consolida una política que ha permitido avanzar en la modernización de gobiernos locales, promoviendo mayor transparencia, participación y eficiencia en la gestión pública, con el desafío de reducir la brecha digital y mejorar la inclusión digital de la ciudadanía.

El Embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg , destacó el avance del programa: "Argentina forma parte de la Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, lo que permite impulsar la innovación y el intercambio de buenas prácticas". Y reafirmó el compromiso de acompañar estos procesos.

El proyecto surgió a partir de una investigación de la Fundación PAD, en la que evaluaron los portales de 64 ciudades, con el Índice Municipal de Servicios en Línea (IMSEL), que incluye la funcionalidad tecnológica, la provisión de contenidos, la prestación de servicios y la comunicación y participación ciudadana.

Esa investigación mostró que la ciudad de Buenos Aires es la que provee mejores servicios digitales en la Argentina, seguida de Córdoba. Por eso, ambas no están entre las ciudades que firmaron el convenio para implementar este proyecto.

El programa de la Fundación PAD fue seleccionado por la Unión Europea en Argentina entre 109 propuestas en el marco de su convocatoria a proyectos de la sociedad civil. El proyecto se destacó por promover la transparencia activa y fortalecer la representatividad de los gobiernos locales a través de la participación de sus comunidades en la toma de decisiones públicas.

A lo largo de sus dos primeras etapas, el programa ya mostró resultados concretos en los 20 municipios participantes. En materia de datos abiertos, se pasó de 880 datasets publicados en 2024 a un total acumulado de 1.855 en 2025, con la incorporación de nuevos portales y mejoras en su uso, que alcanzaron más de 66.000 visitas anuales. En paralelo, los procesos de participación ciudadana digital crecieron de 7 a 21 iniciativas en un año, consolidando herramientas como presupuestos participativos, consultas públicas y plataformas digitales de interacción con los vecinos.

En términos de impacto, algunos municipios alcanzaron niveles de adopción significativos: en San Juan, el 84% de los votos en procesos participativos se emitieron de manera online, mientras que en Venado Tuerto la participación digital llegó al 99,6%. A su vez, ciudades como Mendoza, Tandil y Bahía Blanca consolidaron sus portales de datos abiertos y ampliaron su uso ciudadano.

Estos avances también se tradujeron en la institucionalización de las políticas de gobierno abierto, con ordenanzas, decretos y la creación de áreas específicas dentro de los municipios, integrando estas herramientas al funcionamiento del Estado local y garantizando su continuidad.

En paralelo, el programa fortaleció capacidades dentro de los gobiernos locales, con más de 170 funcionarios capacitados y 80 áreas municipales involucradas entre 2024 y 2025, junto con el desarrollo de programas de alfabetización digital orientados a ampliar el acceso y reducir la brecha tecnológica.

Desde la Universidad Austral, el director de la Escuela de Gobierno, Alfonso Santiago , señaló que la iniciativa "ya muestra resultados concretos y contribuye a mejorar la calidad institucional y de gestión".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín