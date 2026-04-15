El gobierno ya puede nombrar jueces en Comodoro Py, un tribunal que se volvió clave para los Milei

El gobierno de Javier Milei podrá avanzar con sus primeros nombramientos en los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción que el propio Poder Ejecutivo ya comenzó a transitar.

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales Federales, los que hacen los juicios orales y donde fue condenada la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad. El concurso fue elevado al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques , para que elija entre los postulantes y los remita al Senado.

Era uno de los concursos clave por la trascendencia de los cargos. Estaba en condiciones de aprobarse desde febrero de 2022 pero no había acuerdo político para tratarlo. Ahora lo hubo. "Un sector de Comodoro Py con representación en el Consejo empujó el tema y se le dieron los votos", confió a Clarín un integrante del organismo. La aprobación fue por 19 votos a uno con el apoyo de todos los sectores del Consejo: desde el kirchnerismo a la Libertad Avanza y el presidente del organismo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti .

No es el único concurso para Comodoro Py. También lo están para vacantes en los juzgados de primera instancia, en la Cámara Federal y en la Cámara Federal de Casación Penal pero que todavía no se destrabaron. Lugares mucho más importantes para la política.

El gobierno de Milei comenzó a mirar con más expectativa Comodoro Py por la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, que avanza todas las semanas. También por el expediente $Libra, donde están investigados el propio jefe de Estado y su hermana, Karina Milei, y la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Diego Spagnuolo.

El ex titular de ANDIS está procesado y a fin de mes la Cámara Federal quedará en condiciones de resolver si ratifica la acusación. Si lo hace, Spagnuolo -que tiene un pedido del fiscal Franco Picardi para que vuelva a ser indagado- quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral para ser juzgado. Ahí se vuelven clave las vacantes que el gobierno ya puede cubrir.

El Consejo aprobó el concurso para una vacante en los Tribunales Orales Federales 2, 4 y 5 y los tres lugares del 6, que no tiene jueces titulares desde 2020. El tribunal 5 tiene el juicio oral contra Cristina Kirchner por "Los Sauces-Hotesur".

Quienes pelean por esos seis lugares son 38 postulantes que fueron aprobados por el Consejo. Los cinco primeros en el concurso son Agustina Inés Rodríguez , coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Nicolás Schiavo , juez de garantías de San Martín; Luis Arnaudo , fiscal penal de la ciudad de Buenos Aires; Ignacio Labadens , secretario del Tribunal Oral 1 de Comodoro Py; y Marcelo Peluzzi , nacional juez de ejecución penal.

El orden del sexto al décimo fue Ivana Quinteros y Nicolás Pacilio , ambos secretarios de la Cámara Federal de Comodoro Py; Nicolás Ceballos , juez de garantías de Pilar; Gabriel Gonzalo Rey, secretario judicial; y Nicolás Grappasonno , juez de un Tribunal Oral de La Matanza.

De todas formas, el gobierno puede elegir a cualquier de todos los candidatos que están en el concurso sin importar su lugar en el orden de mérito.

El concurso fue aprobado con los votos de todos los sectores políticos del Consejo: los representantes de La Libertad Avanza, del kirchnerismo, la UCR, el PRO, los jueces, los académicos y los abogados. Hubo un solo voto en contra. Fue el del abogado César Grau, que señaló que con el proyecto de reforma al sistema de concursos que propuso la Corte Suprema algunos de los postulantes no tendrían que estar en la terna.

El Consejo también aprobó los concursos para cubrir ocho vacantes en los Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires; una vacante en el Tribunal Oral Federal de Córdoba; y dos en la Cámara Federal de Córdoba. Todo también pasará al gobierno nacional.

El Poder Ejecutivo ya envió al Senado más de 60 pliegos para cubrir vacantes. El Senado comenzará mañana a tratarlos. El primero será el de Carlos Mahiques , el padre del ministro, que tendrá su audiencia pública para continuar cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín