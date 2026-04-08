La reacción de Irán tras el acuerdo con EE.UU. y el cese del fuego, según un experto internacional

Donald Trump anunció un cese del fuego entre Estados Unidos e Irán pocas horas antes del vencimiento del ultimátum impuesto por la Casa Blanca. La medida establece la reapertura del estrecho de Ormuz para garantizar el suministro global de hidrocarburos y detiene la escalada militar directa en Medio Oriente.

En este contexto, Andrés Repetto profundizó en cómo seguirá el conflicto tras la pausa en las hostilidades luego de semanas de tensión extrema en la región. “La pregunta es si el mundo es más seguro a partir de lo que pasó en las últimas horas y les tengo que decir que no” , afirmó el experto.

Durante la mañana de este miércoles, medios iraníes anunciaron que están recibiendo bombardeos por parte de Israel. “ En estos momentos, Kwuait está diciendo que está recibiendo una andanada de ataques con drones , es el único país que está reportando esa situación”, precisó.

La postura de Teherán incluye requisitos de gran escala, según remarcó el analista: “La respuesta por parte de Irán es de muchas exigencias” . Asimismo, los representantes del régimen piden la salida de las fuerzas militares de la zona: “ Prácticamente están pidiendo de todo . Entonces, ¿lo que piden los iraníes es lo mismo que están dispuestos a hacer los estadounidenses?”.

“Piden la retirada de las tropas de Oriente Medio, no sabemos si son los 50.000 soldados estadounidenses con los tres portaaviones, todos los buques y los soldados listos eventualmente para una operación por tierra, o Irán se está refiriendo a lo que pidió desde un principio, es que Estados Unidos cierre todas las bases en los países de Oriente Medio”, detalló.

El estrecho de Ormuz funciona como la pieza clave del tablero económico y el régimen iraní condicionó la operatividad de la ruta al fin de los bloqueos financieros. “Más allá de que Irán ahora dijo que lo van a abrir (el estrecho de Ormuz) lo que le está diciendo Irán a Estados Unidos es que como ahora está bajo control iraní, los estadounidenses deben levantar todas las sanciones”, explicó y remarcó que Irán utiliza el dominio geográfico para presionar a Washington .

Los mediadores de cada nación tendrán un encuentro presencial el 10 de abril: “En general estas reuniones se daban indirectamente, nunca se veían cara a cara el mediador de Estados Unidos con el de Irán; parece una cosa menor, pero siempre creo que ayuda con Pakistán sentado en la mesa. El enviado de Irán y de Estados Unidos se verán cara a cara para negociar ”.

Israel aceptó los términos del pacto pero mantuvo su operatividad sobre el Líbano. “Hay una decisión real de un alto al fuego que los iraníes confirman, que Israel confirma, aunque deja al Líbano fuera de esta situación, es decir, Israel va a seguir atacando a Hezbollah en el Líbano, y sabemos que hay un cara a cara eventualmente el viernes el 10 por primera vez”, agregó Repetto.

Los mandatarios de ambos países reivindicaron el éxito de la gestión, por un lado, la televisión iraní mostró festejos en las calles de Teherán y Repetto demostró que el régimen persa obtuvo ventajas estratégicas importantes. “Todos declaran victoria. Por un lado el mensaje de Trump, hablando justamente de la victoria. Tenemos los testimonios de la televisión iraní, de la gente festejando en las calles de Teherán. Pero desde mi punto de vista creo que si alguien está ganando por lo menos a esta hora si es que consigue lo que quiere conseguir es Irán ”, analizó.

“Hasta ahora está hablando de enriquecer Uranio más se mantiene en el poder podría obtener, hay que ver si eso se lo dan el control del estrecho de Ormuz y Estados Unidos lo que está buscando es una salida para o el presidente Trump para evitar la prolongación de la guerra”, concluyó el experto, pero advirtió: “Todo depende de lo que se arregle en la mesa. Y si en estas dos semanas no se arregla nada, vamos a perder ya la sexta oportunidad que se pospone” .

Fuente: La Nación