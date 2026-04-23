La psicología reveló qué esconden las personas que duermen con los pies afuera de la frazada

Dormir con los pies afuera de las sábanas o frazadas es algo común en muchas personas. Si bien parece un detalle menor, para la psicología este pequeño hábito puede revelar distintos aspectos.

Este gesto no es solo una cuestión de comodidad . Según los especialistas, los pies cumplen un rol clave para liberar calor . Cuando la temperatura sube o la noche se pone templada, el cuerpo busca equilibrarse y, muchas veces, la forma más rápida de hacerlo es sacar un pie al aire.

Este simple movimiento ayuda a enfriar el cuerpo y facilita el descanso . Por eso, quienes lo hacen suelen dormirse más rápido y tener un sueño más estable, despertándose menos durante la noche.

Más allá de lo físico, algunos expertos en comportamiento aseguran que este gesto puede estar vinculado a ciertos rasgos de la personalidad o estados emocionales. Entre las interpretaciones más frecuentes, destacan:

Dormir bien depende, en gran parte, de mantener una temperatura corporal adecuada . El cuerpo, muchas veces, encuentra formas simples de lograrlo, y sacar un pie de la frazada es una de ellas.

Por eso, quienes tienen este hábito:

Fuente: TN