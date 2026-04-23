Envolver el queso con papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Conservar el queso en buen estado puede ser todo un desafío. Cuando se guarda en su envase original o se guarda sin cubrir, al poco tiempo termina seco, duro o con un olor raro. Sin embargo, los expertos en alimentos recomiendan un truco sencillo que puede cambiarlo todo: envolverlo en papel aluminio .

Este método no solo es práctico, sino que también ayuda a mantener la textura, el sabor y la calidad del queso por más tiempo.

El queso es un alimento muy sensible. Su composición hace que reaccione rápido a factores como el aire, la humedad, los olores de otros alimentos y los cambios de temperatura .

Si no lo conservás bien, el queso puede secarse, endurecerse o tomar sabores desagradables. Por eso, la forma en que lo guardás en la heladera es clave para disfrutarlo fresco durante varios días.

Este truco es especialmente útil para quesos semiduros o duros , como el pategrás, el gouda o el reggianito.

Un detalle clave es el queso debe estar seco por fuera antes de envolverlo. Si está húmedo o recién cortado, secalo con papel de cocina.

No todos los quesos reaccionan igual al papel aluminio:

Fuente: TN