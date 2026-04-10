La Policía de la Ciudad secuestró ropa de primeras marcas traída de Chile de contrabando, valuada en más de 150 millones de pesos

La Policía de la Ciudad secuestró un total de 137 bultos con prendas de vestir de primeras marcas norteamericanas y europeas ingresadas de contrabando al país, con un valor estimado en más de 150 millones de pesos.

El operativo tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Monroe al 2500 , en el barrio porteño de Belgrano , tras una investigación que, según reportó la propia fuerza de seguridad, se extendió durante dos meses.

Personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad y de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) , dependiente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad , identificaron un local que ofrecía ropa supuestamente usada, aunque, en realidad, se trataba de mercadería nueva de marcas como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister , entre otras reconocidas.

Según promocionaban a través de sus redes sociales, vendían ropa deportiva, como calzas, camisetas de fútbol y fútbol americano, camisas, remeras, abrigos, chombas y más. Estos mismos productos se pueden ver en el video e imágenes del operativo, en el que también se ven accesorios como lentes de sol.

En las mismas cuentas también mostraban las prendas que ingresaban y que estaban a la venta, así como algunas promociones o días de ferias con descuentos. Además, en una de las últimas publicaciones promocionaban la posibilidad de ir al local con ropa usada para poder venderla, y ellos después la revenderían. “Te asesoramos con los respectivos costos, condiciones, etc”, escribieron.

Este hallazgo surgió tras tareas de ciberpatrullaje que permitieron a los investigadores detectar que la empresa publicitaba en redes sociales indumentaria de “primera, segunda y tercera calidad” , pero las prendas presentaban las etiquetas originales, señal que resultó determinante para exponer el verdadero origen de la mercadería.

La pesquisa reveló que la ropa, procedente principalmente de Chile , ingresaba al país sin documentación aduanera. La empresa, administrada por dos ciudadanos argentinos, carecía de certificados que avalaran movimientos aduaneros y tampoco contaba con habilitación comercial ni sistema de facturación.

Ante la denuncia presentada por la UTOJ , el Juzgado Penal y Económico N° 8 , a cargo de Gustavo Meirovich , autorizó el allanamiento en el local del barrio de Belgrano.

Durante el registro, personal de la Policía y de ARCA realizó una inspección exhaustiva en la que se requisó una gran cantidad de indumentaria importada. Según los agentes presentes, ninguna de las prendas contaba con la documentación respaldatoria correspondiente.

Como parte del operativo, el juzgado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería, además de documentación, elementos electrónicos y dispositivos considerados de interés para la causa.

La causa judicial avanzará bajo la infracción a la Ley 22.415, conocida como Ley de Contrabando , mientras se continúan analizando los dispositivos y documentación incautados en el comercio de Monroe al 2500.

Fuente: Infobae