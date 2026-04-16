La miniserie de Netflix basada en uno de los casos más inconclusos de Chile

Las producciones basadas en casos reales son las que dominan el catálogo de Netflix, sobre todo cuando se trata de enigmas que siguen sin resolverse; y este es el caso de Alguien tiene que saber , la serie que el gigante del streaming estrenó este miércoles 15 de abril y que gira en torno a uno de los misterios más grandes y dolorosos de la historia de Chile: la desaparición de Jorge Matute Johns .

La miniserie chilena de la N roja y producida por Fábula se sitúa en Concepción de 1999 y comienza con la misteriosa desaparición de un joven universitario, llamado Alex en la ficción, tras una noche de fiesta en un boliche. A partir de ese momento, la trama se convierte en un crudo thriller dramático que sigue la lucha incansable de su madre por encontrar la verdad frente a un sistema judicial negligente y un entorno social lleno de secretos.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie profundiza en el pacto de silencio que rodea al caso . Además, sugiere que la desaparición no fue un hecho aislado, sino que involucró redes de poder, influencias políticas y corrupción institucional.

La desaparición de Jorge Matute Johns , o “Coke” como le decían, ocurrió en la madrugada del viernes 20 de noviembre de 1999 en Concepción . El joven, que entonces tenía 23 años y estudiaba Ingeniería Forestal, salió con tres amigos a La Cucaracha , un boliche ubicado en el sector de Talcahuano. Alrededor de las 7:30 de la mañana, uno de sus amigos regresó a la casa de la familia Matute para preguntar si Jorge ya había llegado, ya que lo habían perdido de vista en el local. Su ausencia fue la señal de alerta que dio inicio a una búsqueda que duraría años .

Según los relatos de la época y lo que la producción recrea, el ambiente en el boliche era complejo. Hubo testimonios cruzados: algunos decían haberlo visto salir solo, otros mencionaban que había tenido un altercado dentro del local .

En febrero de 2004, unos restos óseos fueron encontrados por casualidad a orillas del río Biobío, en la Ruta de la Madera. Los exámenes de ADN confirmaron que era Jorge, pero la justicia dijo que la causa de muerte era “indeterminada” . No fue sino hasta la reapertura del caso en 2014 cuando nuevos peritajes científicos revelaron que Jorge había muerto por una intoxicación de pentobarbital (un fármaco que se utiliza para sedar animales). La hipótesis final de la jueza fue que alguien lo drogó para “dormirlo” —quizás con intenciones de abuso o para sacarlo del local—, pero la dosis fue letal.

Este descubrimiento médico permitió visibilizar una realidad sistemática: tras la desaparición de Jorge, se revelaron denuncias de abusos y sedaciones similares en otros lugares nocturnos del sector , es decir, un modus operandi recurrente en la noche de Concepción. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pérdida de pruebas clave y el hermetismo de los involucrados impidieron que se identificara a los responsables materiales. Hasta el día de hoy, el caso permanece sin culpables y una familia que espera hace 27 años justicia .

Fuente: La Nación