Fin del reinado de la plancha: el electrodoméstico que no quema la ropa y elimina las arrugas más rápido

Planchar la ropa siempre fue una tarea pesada y, muchas veces, frustrante. Pero ahora, un nuevo protagonista llegó para cambiar las reglas del juego: el vaporizador vertical . Este aparato se convirtió en tendencia porque deja la ropa lisa, sin arrugas y con un aroma renovado , todo en cuestión de minutos y sin el esfuerzo de la plancha tradicional.

La clave de su éxito está en la rapidez y versatilidad . El vaporizador vertical alcanza la temperatura ideal en segundos y se adapta a todo tipo de telas: algodón, poliéster, lana, seda y hasta esas prendas con volados o cortes difíciles que siempre complican el planchado.

A diferencia de la plancha común, no hay que apoyar una base caliente sobre la tela , lo que reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo indeseado en las prendas delicadas . Solo hay que colgar la ropa y pasar el vaporizador, que con su vapor directo afloja las fibras textiles y borra las arrugas al instante .

El vaporizador vertical no solo deja la ropa prolija, sino que también refresca los olores acumulados y ayuda a disminuir bacterias superficiales . Es ideal para esas prendas que estuvieron guardadas mucho tiempo o para darles un toque de frescura antes de salir.

Según especialistas, el vapor caliente elimina olores de encierro y facilita la higiene superficial , lo que suma puntos a la hora de cuidar la ropa y mantenerla lista para usar.

El uso es simple: llená el depósito con agua limpia, colgá la prenda y pasá el vaporizador en posición vertical por las zonas más arrugadas. En telas gruesas, podés acompañar el movimiento con una leve tracción; en las livianas, alcanza con movimientos suaves.

Otra ventaja es su tamaño compacto , que permite llevarlo de viaje y usarlo en cualquier lugar. Así, la ropa queda siempre lista, sin importar dónde estés.

Fuente: TN