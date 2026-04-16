La Corte destrabó una causa por antisemitismo y la dirigente del PO Vanina Biasi va a juicio oral

La Corte Suprema de Justicia destrabó el último planteo para avanzar en el juicio oral contra Vanina Biasi, legisladora porteña del Frente de Izquierda Unidad y dirigente del Partido Obrero, por “instigación a la violencia y actos discriminatorios”, tras haber vertido -según la denuncia- una serie de “mensajes antisemitas” en redes sociales.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación porque el recurso fue interpuesto extemporáneamente.

LA causa se inició con la denuncia del fiscal Carlos Stornelli y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas se convirtió en querellante. Se basó en ocho publicaciones realizadas entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024, todas desde la cuenta verificada de la diputada: @vaninabiasi posteó frases como: “El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología”, “Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid”, “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA”.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a la legisladora, por entender que sus mensajes "alentarían o incitarían a la persecución o el odio contra la comunidad judía, excediendo los márgenes de la libertad de expresión constitucionalmente protegida”. Resaltó “la masividad del canal empleado y el contexto en el que fueron vertidas las expresiones otorgan a los mensajes una capacidad lesiva autónoma, más allá de la intención alegada por la imputada". Y dijo que los mensajes publicados "no se agotan en una crítica política, sino que impactan de modo directo sobre un colectivo históricamente vulnerado, afectando su dignidad”.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó ese procesamiento. Pero la defensa apeló, pero en septiembre de 2025 la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso, pero la defensa interpuso un recurso extraordinario federal con la intención de que la Corte Suprema revirtiera la decisión.

En su presentación, la defensa insistió en que se afectaba la libertad de expresión y que existía gravedad institucional porque el Poder Judicial se convertía en “el brazo aleccionador de opositores”. Pero, según el fallo de la Corte, fue presentado fuera de plazo y por lo tanto el recurso fue desestimado.

Con esta decisión, la causa podrá avanzar hacia juicio oral. El caso ya había sido elevado a fines de diciembre y había caído en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Biasi será juzgada como supuesta autora de “incitación a la discriminación” previsto en el artículo 3 de la Ley 23592, que prevé condenas de un mes a tres años de prisión a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o al odio contra una persona o grupos de personas por motivos raciales o religiosos”.

Fuente: Clarín