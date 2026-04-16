El biógrafo de Milei volvió a pedirle a Adorni que renuncie y lo comparó con el caso Espert: “Está perjudicando al Presidente”

Apenas 24 horas de la primera embestida contra el Jefe de Gabinete, el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez , volvió a pedir la renuncia de Manuel Adorni. “ Debe tomar conciencia de que está perjudicando al Presidente ”, dijo el escritor, quien además comparó la situación del ex vocero con el caso del ex diputado José Luis Espert.

“ Está políticamente acabado, no tiene más que aportar. Tiene mucho que aportar de negativo en el rol que tiene y desacredita al Gobierno”, sostuvo en declaraciones a A24.

Las declaraciones televisivas del autor se dan un día después del mensaje que él mismo compartió en las redes sociales, en las que trató al jefe de ministros como un “mitómano público”.

Este jueves, Márquez ratificó sus dichos y fue un paso más allá. Consideró que la consecuencia de mantener a Adorni en el poder “se nota porque la sangría de votos (libertarios) se está poniendo de manifiesto ”. “Adorni efectivamente es alguien que cumplió su ciclo y terminó muy mal: lo correcto es que se vaya de la mejor manera posible, pero no lo hace”, remarcó.

En medio del escándalo que protagoniza el ex portavoz de la Presidencia, el escritor insistió en que su estadía en el entorno más cercano de Milei “ está desacreditando a proyecto y le hace perder votos todos los días ", en particular, de los sectores afines a La Libertad Avanza que están por fuera del núcleo duro.

“ Ese voto afín ve aspectos muy turbios, inexplicables, ve a un personaje que mintió y se contradijo, todos los días hay una causa judicial y los descubrimientos lo ponen más en evidencia” , indicó y remarcó que “el problema es que salpica a todo el Gobierno”.

En es contexto, Márquez recordó las acusaciones que el año pasado recayeron sobre José Luis Espert y derivaron en la anulación de su candidatura a diputado nacional. Con las salvedades de cada caso, comparó su actitud respecto a ambas situaciones

“ Hace un año pedí la renuncia de Espert, porque era un collar de melones . Lo dije a título personal, no era fuego amigo, lo dije con desesperación ante un comicio electoral que nos podía llevar a la catástrofe”, rememoró

Pese al impacto negativo en ese momento, consideró que el panorama actual es distinto. En aquel entonces, tras la polémica generada, “se fue Espert, vino (Diego) Santilli, se destrabó la situación, se logró una epopeya, Milei se puso la campaña al hombro, el Gobierno tomó la iniciativa y se acabó el problema ”.

“Ahora no sólo el Gobierno no tiene la iniciativa, sino que el Gobierno ha tenido logros políticos muy importantes, como YPF, y no lo pudo capitalizar como triunfo político. Si mañana Milei recupera las Malvinas, tampoco lo puede capitalizar porque Adorni hegemoniza, concentra , el centro de la información y la agenda política”, contrapuso.

Más allá de la incidencia negativa que le atribuye a Adorni por las causas que lo rodean, Marquez cuestionó también la idoneidad para llevar adelante el rol que tiene asignado.

"Es un comunicador que no puede hacer una conferencia de prensa. Solamente retuitea, no está en condiciones políticas ni siquiera de hacer un tuit. Si un jefe de gabinete no tiene ni siquiera esa potestad, está terminado ", señaló determinante.

Fuente: Clarín