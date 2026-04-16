Jorge Macri habló sobre el joven al que le confiscaron los alfajores que vendía para subsistir

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló este jueves sobre el joven al que le confiscaron los alfajores que vendía en Costanera Sur . En diálogo con LN+ , contó que el muchacho fue contactado por el área de Desarrollo Humano, que puso a disposición a una ingeniera en alimentos “para que los pueda hacer bien” y le ofreció un espacio en una feria de la Ciudad a fin de que venda su mercadería legalmente.

“Tomamos contacto con el muchacho, David Querol . Ya habló con él el Ministerio de Desarrollo Humano. Quiere laburar. Lo estamos ayudando . Le hemos ofrecido el asesoramiento de una ingeniería en producción de alimentos para que lo pueda hacer bien. Le vamos a poner a disposición la posibilidad de asentarse en alguna de nuestras ferias para que pueda progresar ”, dijo Macri durante su charla con el periodista Paulino Rodrigues.

A raíz del debate que suscitó el episodio, el jefe de Gobierno remarcó que su trabajo es “hacer cumplir la ley”. “Restablecer el orden es rol del Estado. Cuando digo el Estado, no me refiero solo al Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y Judicial. Si nos desordenamos, el orden lo impone el prepotente. Yo la lógica de los piquetes, de los acampes, de las marchas y de los manteros no la voy a tolerar. No voy a tolerar al usurpador”, sostuvo.

Aclaró sin embargo que el Ejecutivo porteño siempre está dispuesto a tender una mano a quienes quieren “laburar”. “ Es lo que hacemos siempre. Cuando hay gente de bien que quiere laburar, que se está esforzando y está tratando de pasar este momento lo mejor posible, lo ayudamos. Ahora: si yo tomara como norma que todos los que necesitan pueden hacer lo que quieren, vuelvo a validar una ocupación “, precisó Macri.

Y cerró con una reflexión: “Si me preguntas, ordenar lo que está desordenado es tenso . Hacer cumplir la ley es difícil. Discutir el habitar la calle es complejo, pero son discusiones incómodas que tenemos que tener. No hay humanidad en vivir en la calle. ¿Vamos a hacer algo para rescatarlos o vamos a naturalizar que mueran ahí?”.

El hecho había ocurrido el lunes, cuando Inspectores de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad confiscaron la mercadería de un vendedor. Los funcionarios justificaron el procedimiento en la falta de habilitaciones municipales y controles de bromatología sobre los alimentos. El trabajador perdió su principal fuente de ingresos y se largó en llanto, secuencia que fue captada en video por la cámara de uno de los testigos.

La secuencia fue registrada por un transeúnte que pasaba por el lugar. La grabación muestra el momento en que los agentes secuestran el tupper en el que el joven transportaba los alfajores .

La gran difusión que tuvieron las imágenes en la red social X provocó una discusión digital sobre el accionar que deberían tener las autoridades. Una gran cantidad de usuarios defendió la necesidad de trabajar del vendedor para cubrir sus necesidades y criticaron la rigidez de la medida.

Esa misma reacción de la comunidad digital derivó en un pedido de colaboración para el joven, con algunos perfiles que incluso comenzaron una búsqueda del hombre para organizar una colecta de dinero .

El martes, David fue entrevistado en AM650 Somos Argentina, donde se pronunció respecto de lo sucedido. “ Hace seis meses que estoy vendiendo en la calle. El domingo, unos inspectores me sacaron la mercadería y me dijeron que no podía vender porque no tenía la habilitación necesaria. En ese momento contaba con 35 alfajores y 15 budines. Me quebré porque no podía más de la bronca y de la impotencia . Todo esto lo hago por mi mamá Cristina, que tiene 66 años, es jubilada y gana la mínima. Es un emprendimiento de ambos”, contó.

Y destacó: “Por suerte, tengo otro trabajo. Estoy en una empresa donde hago monitoreo de cámaras. Lo hago en mis ratos libres. Con eso complementamos. Si no, se nos complicaría mucho más".

A lo largo de la charla, Macri volvió una y otra vez sobre la necesidad de mantener el orden “para progresar” y ofreció algunos ejemplos: “El orden puede ser entendido como terminar con los piquetes, levantar acampes y sacar a los manteros. Yo quiero que se entienda el nivel de desorden que había a veces . Si yo pusiera en línea todas las cuadras que estaban ocupadas por manteros en la Ciudad, equivalen a 68 kilómetros de cuadras ocupadas. Desde acá hasta Luján. Una línea recta de cuadras ocupadas por manteros, todos los días en la Ciudad".

“Ordenar también es terminar con las casas usurpadas. Estamos a punto de cumplir con 700 propiedades devueltas. A veces son edificios completos. Esta ciudad había naturalizado que se podía usurpar. Es una locura. Y no se limita solo a eso. Buscamos orden asimismo en el sistema impositivo. Eximimos a más de 140.000 personas de pagar ingresos brutos. Paga solo el 25% de los que pagaba antes" , completó.

Por último, al ser consultado sobre la situación económica del país, el jefe de Gobierno porteño puso el foco en el consumo. “Yo creo que estamos en un momento donde el consumo, sobre todo porque si uno habla de la macroeconomía es una historia... El consumo en las grandes urbes está complejo . A nosotros nos bajó la recaudación un 7%. Está tensa la posibilidad de consumir porque el salario no ha acompañado en muchos casos , los ingresos para el autónomo, para el que tiene un local, ingresos y venta".

Fuente: La Nación