Otro caso de violencia escolar: una alumna apuñaló a un compañero a la salida del colegio en San Martín

En medio de una escalada de violencia escolar , una alumna de la Escuela Secundaria 4 de San Martín apuñaló este jueves varias veces a la salida del establecimiento a un compañero, el cual tuvo que ser derivado al Hospital Mariano Castex para que le realicen las correspondientes curaciones.

En el video de una cámara de seguridad se ve el momento en el que la agresora, que viste indumentaria rosa, lo apuñala al joven, con el cual había empezado una relación amorosa.

Según la tía del adolescente acuchillado, la chica le habría pedido que borre de su lista de contactos a su ex novia y como la volvió a ver agendada, decidió apelar a la violencia física para manifestar sus celos de pareja.

El hecho ocurrió en la puerta del colegio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, esquina Industria , cuando la alumna de Primer Año apuñaló varias veces a un estudiante de Tercero.

Tras el episodio, que conmocionó a la comunidad educativa, la chica ingresó nuevamente al colegio y trató de ocultarse , aunque luego fue demorada por las autoridades, mientras el adolescente agredido fue llevado a un centro asistencial de la zona.

Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo en la zona, ingresar a la escuela y trasladaron a la agresora a la comisaría.

Por su parte, el adolescente atacado fue derivado al Hospital Mariano Castex, donde recibió las curaciones y se encontraba internado en observación.

A finales de marzo, un alumno de una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, mató a un compañero con una escopeta, en un caso que conmocionó al país. A partir de allí, se repitieron las amenazas de violencia en las instituciones, lo que alertó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Es más, para el miércoles 15 de abril anticipaban tiroteos en varios colegios , con mensajes intimidatorios en baños y paredes de las aulas.

“Mañana 15/4 tiroteo. El que se arriesga que venga” , fueron los escritos que se hallaron en diferentes sectores y que se viralizaron en las redes.

En ningún caso se reportaron hechos concretos de ningún tipo en ningún lugar del país. El objetivo parece ser “vaciar las aulas” y la situación movilizó a policías de distintas provincias, empresas de seguridad en colegios de gestión privada y hasta fiscalías que investigan el delito de “intimidación pública”.

Fuente: Clarín