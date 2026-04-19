La Libertad Avanza ganó su primer centro de estudiantes en la Ciudad y el Karinismo salió a festejar

Convocados tras la figura de Gastón Pereyra Silva , la juventud de La Libertad Avanza logró ganar las elecciones del centro de estudiantes de uno de los liceos más reconocidos de la ciudad de Buenos Aires, lo que generó una ola de saludos y felicitaciones para los nóveles candidatos por parte de dirigentes oficialistas, especialmente de los alineados con la conducción de Karina Milei.

El triunfo de la l ista libertaria "Bases" en el liceo 4 Remedios Escalada de San Martín , ubicado en la zona de Barrio Norte, fue definido como "histórico" por la dirigencia de La Libertad Avanza.

La senadora nacional Patricia Bullrich , el diputado Damián Arabia y las diputadas porteñas Pilar Ramírez y Andrea Freguía saludaron enfáticamente las redes sociales la victoria de la agrupación juvenil con mensajes de aliento y apoyo en el camino que inician en la arena política.

Ramírez, la presidenta del partido en la ciudad y jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña, definió como "histórico" al triunfo y analizó que "la juventud dijo basta de adoctrinamiento en las aulas y salió a dar la batalla cultural".

"La Libertad AVANZA también en las escuelas, aunque a algunos no les guste", añadió la legisladora en su encendido mensaje en las redes sociales.

Dante Di Carlo , presidente de la Juventud libertaria en la ciudad, celebró el logro en las redes oficiales de la agrupación y señaló que era algo "histórico: el primer centro de estudiantes de Bases". Y, apuntó que se trata de "un paso más en la construcción de una juventud comprometida y con ideas claras".

"Esto recién empieza" , remarcó el joven dirigente.

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De hecho, ese parece ser el slogan que motiva a los jóvenes de Bases que este jueves armaron un stand en la puerta de la tradicional escuela de comercio Carlos Pellegrini, donde comentaron que dialogaron con estudiantes para compartir "ideas, escuchamos lo que pasa en los colegios y demostramos que los jóvenes también queremos ser protagonistas".

"Somos las Bases de lo que viene", afirma el cartel que en violeta y blanco acompaña el stand que los jóvenes libertarios llevan a la puerta de las distintas escuelas porteñas.

La agrupación Bases había sido presentada públicamente en septiembre del 2025 por la jefa de todas las campañas libertarias, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en compañía de la diputada porteña Pilar Ramirez en busca de afianzar las ideas libertarias entre estudiantes de los colegios secundarios del distrito.

La idea principal de este apoyo a los movimientos estudiantiles apunta a "terminar con el adoctrinamiento" en las instituciones educativas, según los principios enarbolados por Karina Milei.

Fuente: Clarín