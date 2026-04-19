Amenazas en escuelas: Provincia pidió “serenidad” y difundió una guía para actuar ante estos casos

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En un contexto de creciente preocupación por mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial en el que pidió actuar con serenidad y evitar la difusión de contenidos que puedan generar más temor.





La titular del área, Flavia Terigi, solicitó a docentes y directivos no exacerbar la circulación de estos hechos, en medio de una semana atravesada por amenazas en escuelas de distintos distritos bonaerenses y otras provincias. El escenario se da además tras el impacto del caso de Ian Cabrera, que profundizó la sensibilidad social.





Desde la cartera educativa explicaron que se elaboró y distribuyó en todas las escuelas una guía con orientaciones claras. El objetivo central es acompañar a las comunidades educativas, sostener la convivencia y priorizar el cuidado de estudiantes, docentes y familias, evitando al mismo tiempo la viralización de mensajes que puedan amplificar el miedo.





El documento advierte con claridad que replicar amenazas no es una broma, sino una conducta grave que afecta la convivencia escolar y que incluso puede derivar en una investigación judicial. En este sentido, se instó a los estudiantes a reflexionar sobre sus acciones y a las familias a reforzar el diálogo y el acompañamiento.





Otro punto clave del comunicado es la necesidad de distinguir entre distintos tipos de situaciones. Por un lado, las amenazas difundidas —muchas veces a través de redes sociales— y, por otro, los conflictos interpersonales que derivan en violencia física, algunos de los cuales incluso han involucrado armas. En ambos casos, se remarcó que la escuela debe ser un espacio donde prime el diálogo, el cuidado mutuo y la resolución pacífica de conflictos.





Además, se alertó sobre la existencia de comunidades digitales que promueven este tipo de conductas, un fenómeno que ya está siendo monitoreado por áreas de seguridad y la Justicia, en coordinación con el sistema educativo.





En cuanto a las recomendaciones concretas, se enfatiza que ante la aparición de amenazas:





• Es fundamental mantener la calma y dar aviso inmediato a las autoridades escolares.

• No se deben viralizar mensajes intimidatorios, ya que eso aumenta el miedo y favorece su repetición.

• Los equipos directivos deben activar los protocolos y trabajar junto a inspección y equipos de orientación.

• Se deben generar espacios de diálogo con estudiantes y familias para reforzar la convivencia.





Desde la Provincia destacaron que el sistema educativo cuenta con protocolos, equipos especializados y herramientas de intervención para abordar estas situaciones, priorizando siempre la seguridad y la continuidad pedagógica.





El comunicado concluye con un mensaje de acompañamiento a las instituciones y un reconocimiento al trabajo de docentes y directivos en un contexto complejo, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado en las escuelas.