MAR DEL PLATA: Comió una galletita, comenzó a escupir sangre y le apareció un alambre en la garganta

ZONALES





Un adolescente de 14 años vivió una situación extrema mientras merendaba en su casa de Mar del Plata. Lo que parecía una tarde normal —té con galletitas de agua— se transformó en una escena desesperante cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en la garganta, como si algo lo cortara por dentro, y dificultades para respirar.





El momento más alarmante llegó segundos después: el joven empezó a escupir sangre, lo que generó pánico en su familia. Su madre intervino de inmediato y decidió trasladarlo de urgencia a un centro de salud.





En primera instancia acudieron al CAPS de Alto Camet, donde la respuesta no fue la esperada. Según el testimonio de la mujer, la profesional que los atendió no detectó anomalías a simple vista y sugirió una consulta pediátrica. “Le dije que mi hijo escupía sangre y me respondió que podía ser del susto”, relató la madre, aún conmocionada por lo ocurrido.





Lejos de quedarse con esa evaluación y ante el agravamiento del cuadro, la mujer decidió llevarlo por sus propios medios al Hospital Materno Infantil. El traslado fue crítico. “Tuvimos que pedirle a la gente que nos abriera paso porque mi nene cada vez respiraba menos”, recordó.





Una vez en el hospital, la situación tomó otro rumbo. Los médicos detectaron lesiones en la garganta y resolvieron su internación inmediata. Se realizaron estudios para descartar infecciones, cuyos resultados fueron negativos, pero la clave apareció con las imágenes: detectaron un objeto extraño alojado en la vía aérea superior.





El parte médico indicó que el adolescente ingresó estable, consciente y sin fiebre, pero con signos compatibles con un traumatismo interno. Tras la interconsulta con otorrinolaringología, se dispuso su ingreso urgente a quirófano.





Allí se produjo el hallazgo más impactante: un alambre fino estaba incrustado en su garganta. El elemento, que habría estado dentro de la galletita consumida, no había sido visible en la primera revisión.





La intervención se realizó mediante una laringoscopía, que resultó exitosa y sin complicaciones. Luego de una evolución favorable, el adolescente recibió el alta médica y se recupera en su domicilio.





Desde el ámbito municipal señalaron que, al momento de la primera consulta, no se observaron heridas visibles ni restos de sangre en la zona orofaríngea, lo que motivó la derivación al hospital para una evaluación más específica.





El caso generó fuerte impacto por la gravedad de lo ocurrido y volvió a poner en foco la importancia de una rápida evaluación médica ante síntomas severos.